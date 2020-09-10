Etiler No 1903 Mehmet Üstünkaya Tesisleri, son zamanların en büyük astroloji etkinliğine ev sahipliği yapıyor.

"Astroloji ve Şifa ile Kendinize Yolculuk" temalı etkinlikte alanında uzman astrologlar Astrolog Elvan, Barış Özkırış ve Elif Bozkurter'in yanı sıra Yoga Eğitmeni Zeynep Savaş ile Reiki Ustası Orhan Babaoğlu da yer alıyor. Astroloji ve şifanın tüm yönleriyle konuşulacağı etkinliğin moderatörlüğünü İnci Bekarlı üstleniyor.

Katılımcılar, etkinlikte hangi konular üzerinde durulacağını şöyle açıklıyorlar:

ASTROLOG ELVAN

Bu dünyaya geliş amacını bul ve gerçek mutluluğa kavuş. Hayatınızın kapılarını açmak için kilidi birlikte açacağız. Size bu yolda eşlik edeceğim. Haritanıza özel; zor zamanlardan nasıl çıkacağınızı hep birlikte çözeceğiz!

ASTROLOG BARIŞ ÖZKIRIŞ

Hayatın ve haritanızın denge üzerine kurulduğunu yeniden fark etmenizi sağlayacak bir atölye çalışması sizleri bekliyor. Haritanızın hangi açılardan dengeyi kaybetmeye yakın olduğu öğrenmek istiyorsanız, bana bu çalışmada eşlik edin. Sizlere hayatınızda daha iyi bir dengeye ulaşmak için taktikler vereceğim.

ELİF BOZKURTER - ELİFLİASTROLOJİ

Sürekli bir Retro bir uyarısı var ama, nedir bu Retrolar? "Neden bizleri bu kadar etkiliyor? Hayatımıza etkileri neler" diye merak edenler için hem kollektife olan etkilerini hem de kişisel haritalarınızda sizi hangi alanlarda zorladığını anlatacağım... Aynı zamanda Retro dönemini nasıl yöneteceğinizin ipuçlarını da öğreneceksiniz.

REIKI MASTER ORHAN BABAOĞLU

Nefes aldığın bu evrende arzularına denk gelen kutsal sesler var. Her biri sözlerinin arkasında gizli... Ellerinde taşıdığın güçle birleştiklerinde hayatına tezahür ettiremeyeceğin şey yok. Hayatının herhangi bir anında şifayla karşılaştın mı? Onunla tanışmanın zamanı gelmiş olabilir. Kollektif bilinçle birlikte yapacaklarımız hayatında olması gereken bolluğu, bereketi, şifayı uyandıracak.

YOGA EĞİTMENİ ZEYNEP SAVAŞ

Ruh, zihin ve beden bir bütündür. Gökyüzünden alacağımız haberlerle ruhlarımızı keşfedip besledikten sonra yeryüzünün şifalı bitkilerinden elde edilen tütsülerle sizleri bekliyor olacağım. Bitkilerin şifalı kokularını nefes teknikleriyle birleştirirken, yoga hareketleriyle de bunları pekiştireceğiz. Böylelikle bedenimizi gevşetip, zihnimizi sakinleştirmiş olacağız. Bu keyifli deneyime hazır mısın?

Etkinlikle ilgili detaylar:

Tarih: 13 Eylül Pazar

Yer: No 1903 Etiler Mehmet Üstünkaya Tesisleri

Sınırlı kapasitede gerçekleşecek etkinlik için son kayıt tarihi: 9 Eylül Çarşamba

Bilgi ve iletişim için: +90 530 261 11 13