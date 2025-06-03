Bakanlık "toplatılsın" dedi, ebebek ürünleri geri çağırdı! İşte para iadesi verilen o ürün!

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi aracılığıyla çocuk ürünlerine yönelik denetimlerini devam ettiriyor. Son güncellenen riskli ürünler listesinde "Hello Baby" markalı bebek giyim ürününe de yer verildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, bu ürünlerde "Ek B Testlerinde Beyaz ve Turuncu Baskılı Body'lerdeki Çıtçıtların Koparak Küçük Parça Silindirine Girmesi" nedeniyle risk taşıdığı ifade edildi.

Bebek ürünleri perakende zinciri ebebek ise Hello Baby marka ürünü mağazalarından almış olan vatandaşlara yönelik bir duyuruda bulundu. Ebebek, müşterilerini bilgilendirerek, ürünleri mağazalardan iade alacaklarını ve geri ödeme yapılacağını duyurdu. Şirketten yapılan açıklama ise şu şekilde: