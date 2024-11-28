Bamya dondurucuya nasıl konur? İşte adım adım bamya dondurma işlemleri

Bamya, yazın bol miktarda yetişen bir besindir. Marketten yada pazardan bamya alırken, dokununca sert ama çok sert olmayan, ince, eşit renkli bamyaları alanızda fayda var. Çiğken çıtır çıtır olmasına rağmen, bamya yeterince uzun süre pişirildiğinde ağzınızda eriyen yumuşak bir hale gelebilir.

Bamyanın topraksı, yumuşak tadı çok çeşitli tatlara iyi uyum sağlar, bu nedenle her türlü çorbaya, güveç yemeğine iyi ve besleyici bir katkıdır. Ancak, en büyük bamya hayranları bile yazın bereketini yemek pişirmekte zorlanabilir , bu nedenle kolayca dondurulabilmesi şanslı bir durumdur. Bamyanın tüm yıl pişirmeye hazır olması için nasıl dondurulacağını öğrenmek için okumaya devam edin.

Bütün Bamya Nasıl Dondurulur?

Bamyaların odunsu uçlarını dondurmadan önce kesmenizi öneririz, böylece daha sonra zaman kazanabilirsiniz.

Bamyaları yıkayıp kuruladıktan sonra odunsu kısımlarını kesin.

Bamyaları yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin ve yaklaşık iki saat, bamyalar tamamen donana kadar dondurucuda bekletin.

Dondurulmuş bamyaları hava almayan bir gıda saklama kabına (örneğin ağzı kapalı bir plastik torbaya) koyup tekrar dondurucuya kaldırın.

Bamya parçaları nasıl dondurulur?

Bamyaları çözdürüp daha sonra kullanmak üzere eşit şekilde pişmeleri için, hemen hemen aynı büyüklükte dilimlemeye dikkat edin .

Bamyaları yıkayıp kurulayın ve 1,5 cm'lik parçalara (veya istediğiniz büyüklükte) doğrayın.

Bamyaları yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin ve yaklaşık iki saat, bamyalar tamamen donana kadar dondurucuda bekletin.

Dondurulmuş bamyaları hava almayan bir saklama kabına, örneğin ağzı kapalı bir plastik torbaya koyup tekrar dondurucuya kaldırın.

Dondurulmuş bamya ne kadar süre dayanır?

Dondurulmuş bamya yaklaşık bir yıl dayanır, bu nedenle her mevsim güvenle tüketebilirsiniz. Dondurulmuş bamyanın yemek pişirmeden önce çözülmesine gerek yoktur ve dondurulmuş bamyaları çorbalarda,, sotelerde, ızgara biftek ve mısır gibi yemeklerde ve daha fazlasında kullanabilirsiniz.

Bamyaları dondurmadan önce haşlamak gerekir mi?

Hayır, bamyaları dondurmadan önce haşlamanız gerekmez. Haşlamanın bamyanın kalitesinde ekstra bir adım atmaya değecek kadar büyük bir fark yarattığını görmedik.

Kızarmış bamya nasıl dondurulur?

Kızarmış bamyaları dondurmak için soğumaya bırakın, sonra katılaşana kadar bir fırın tepsisinde tek kat halinde dondurun. Sonra hava geçirmez bir gıda saklama kabına aktarın ve tekrar dondurucuya koyun. Alternatif olarak, bamya dilimlerini dondurmadan önce biraz soteleyin (ama kızartmayın). Bu şekilde, yapmanız gereken tek şey bamyaları çözdürmek, kızartmak ve sıcak ve çıtır çıtır servis etmektir.