Banyonuz çok sık küf mü tutuyor? İşte yapmanız gereken 2 şey

Banyo, kompakt olmasına rağmen evde dezenfekte edilmesi en zor alanlardan biridir. Tuvalet, lavabo ve duş dahil her armatür, özellikle küfü önleme ve giderme söz konusu olduğunda, kendi temizlik protokolünü gerektirir. Mansfield Plumbing'e göre, "küf, havaya küçük, mikroskobik sporlar bırakarak çoğalır." Sporlar "ideal sıcaklıktaki nemli bir yüzeye" (duşun nemli bir köşesini düşünün) tutunduğunda, küf 48 saat içinde gözle görülür şekilde ortaya çıkabilir.

Banyonuzu küfsüz tutmak zor bir iş olabilir ancak imkansız değildir. Naturopatik doktor Torrie Thompson, bir TikTok videosunda banyonuzu küfsüz tutmanın iki kolay yolunu paylaştı. Ayrıca bir profesyonele başvurmanın zamanının geldiğini nasıl anlayacağınızı da açıkladı.

BANYONUZUN KÜF TUTMAMASI İÇİN YAPMANIZ GEREKEN 2 ŞEY

Bir nem giderici alın

Thompson, banyonuzda küf oluşmasını önlemek için onu "son derece temiz ve kuru" tutmanız gerektiğini söylüyor. Küf, nem ve rutubetten beslenir, bu nedenle bir pencereyi açık tutmak, duş havalandırmasını açmak veya bir nem giderici almak önemlidir.

"Nem oranının çok yükselmesini istemezsiniz, bu nedenle duştan sonra veya duştayken vantilatörü çalıştırın veya bir nem giderici alıp banyonuzda bulundurabilirsiniz, böylece havada nem olmaz" diye açıklıyor.

Damıtılmış sirke ile temizleyin, çamaşır suyu ile değil

Çamaşır suyu bazlı temizlik ürünleri kullanıyorsanız, malzemelerinizi temizlemenin zamanı gelmiş olabilir. Thompson, özellikle banyo temizliği ve küf önleme söz konusu olduğunda çamaşır suyuna şiddetle karşı çıkıyor.

"Çamaşır suyu kullanmayın," diyor takipçilerine. "Çamaşır suyunun yaptığı tek şey küfün en üst tabakasını -renkli tabakayı- çıkarmaktır ama güçlü sporlar hayatta kalır. Sonra tekrar büyüyen süper bir küfle sonuçlanırsınız."

Bunun yerine, küften etkilenen bölgeye damıtılmış sirke püskürtün. Thompson, küflerin bu yöntemle geri dönmeyeceğini açıklıyor.

Damıtılmış sirkeyi her yerde bulabilirsiniz. Ancak International Journal of Environmental Research and Public Health'de yayınlanan araştırmaya göre, sirkenin köke nüfuz edebilmesi için en az yüzde dört oranında asetik asit seviyesine sahip olması gerekir.

Ne zaman profesyonel birinden yardım almalısınız?

ABD Çevre Koruma Ajansı'na (EPA) göre, etkilenen alan 10 fit kareden (yaklaşık üç fit kareye üç fit) büyük olmadığı sürece küf temizliği profesyonel yardım gerektirmez. Bununla birlikte, küf kirli sudan kaynaklanıyorsa veya ısıtma/havalandırma/klima (HVAC) sisteminizi ele geçiriyorsa, o zaman bir uzmanın yardımını almanın zamanı gelmiştir.

“Sık sık veya her zaman nemli olan yerleri küften tamamen arındırmak zor olabilir. Duşta veya banyonun başka bir yerinde tekrar ortaya çıkan bir küf varsa, havalandırmayı artırmak (bir fan çalıştırmak veya bir pencere açmak) ve daha sık temizlik yapmak genellikle küfün tekrar oluşmasını önleyecek veya en azından küfü en aza indirecektir,” diye öneriyor EPA.