Sağlıklı bir bünyeye sahip olmayı hangimiz istemeyiz ki! Çok çeşitli alerjilere karşı dirençli olmamızı, güçlü bir bağışıklık sistemine ve hızlı bir metabolizmaya sahip olmamızı sağlayacak doğal bir besin kaynağından bahsedeceğiz bu yazıda; bıldırcın yumurtasından!

Tavuk yumurtasına nazaran oldukça fazla demir, fosfat ve protein içeren bıldırcın yumurtası, B1 ve B2 vitaminleri açısından da tavuk yumurtasına göre oldukça değerli bir besin kaynağı olduğu için hastalıklara ve alerjilere karşı dayanıklı bir bünyeye sahip olmanızı kolaylaştırıyor.



Bıldırcın yumurtası nedir, nasıldır?

Bıldırcın, Amerika, Asya, Avrupa kıtalarında ve Afrika Kıtası’nın kuzeyinde yaşayan, sülüngiller familyasından olan ve küçük yapıya sahip kuşlara verilen ortak bir isim ve bu türde olan kuşların yumurtası da bıldırcın yumurtası olarak ifade ediliyor doğal olarak. Bu yumurtanın besin değeri çok yüksek olduğu için oldukça faydalı olduğu biliniyor. Özellikle çocuklarının sağlığını korumak isteyen anne babalar, diğer yumurta türlerine göre aminoasitler açısından çok daha zengin olan yumurtayı besin takviyesi olarak sık sık tercih ediyorlar.



Bıldırcın yumurtasının faydaları nelerdir?

Bıldırcın yumurtasının faydaları saymakla bitmez aslında. Pek çok açıdan hem tamamlayıcı hem de koruyucu özelliğe sahip bir besin diyebiliriz bu yumurta için. Bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı direnç kazanılmasını sağlamasının yanında, içeriğindeki demir mineralinin yoğunluğu sayesinde kansızlığı giderici özelliğe sahip. Öksürüğe ve astıma karşı oldukça iyi bir etki gösteriyor. Eski zamanlarda yaşamış bazı uygarlıkların bıldırcın yumurtasının sarısının, sedef ve egzama gibi cilt hastalıklarının tedavisinde kullandığı biliniyor. Potasyum açısından çok zengin olan bıldırcın yumurtası, kalp hastalığı, felç, sindirim bozuklukları, yüksek tansiyon gibi pek çok hastalığa karşı koruyucu bir unsur olarak öne çıkıyor. Bünyesinde barındırdığı lesitin maddesi sayesinde böbrek ve safra kesesinde taş oluşumunu engellerken mevcut taşların parçalanmasında da etkin rol oynuyor. İhtiva ettiği fosfor, proteinler ve vitaminler ile libidonuzun yükselmesine yol açarak cinsel isteğinizin artmasını sağlıyor. Bıldırcın yumurtasında bulunan yüksek miktarlardaki A vitamini antioksidan etkisi yaratarak göz sağlığınızı koruyor. Kalp ve damar sağlığına olumlu etki eden birçok yağ asidi bulunuyor. Bu da, kötü kolestrolünüzün düşmesini sağlarken iyi kolestrolünüzün yükselmesine yardımcı oluyor. Yumurtanın içindeki ovomukoid proteini alerjilere karşı savaş vererek vücuttaki alerji belirtilerini önlüyor. Tüm bunların yanı sıra, pek çok faydası bulunsa dahi bıldırcın yumurtasını sağlığımızı bozmamak adına dengeli tüketmek gerektiği unutulmamalı.



Bıldırcın yumurtası nasıl yenir/yenmeli?

Bıldırcın yumurtası da tıpkı tavuk yumurtası gibi farklı usullerde pişirilerek yenebilir. İsterseniz suda haşlayarak yiyebilirsiniz ya da tavada omlet yapabilirsiniz. Salataların içine koyabileceğiniz gibi mezelerin içine dahil edebilirsiniz. Bıldırcın yumurtası tarifleri arasından bazılarını sizler için sıralayalım:



Bıldırcın yumurtasını çiğ tüketebilirsiniz. Hatta en en ideal yenme şekli de bu şekildedir. Bir bardak soğuk sütün içine bir kaşık bal ilave ettikten sonra, çiğ yumurtaları sütün içine kırıp karıştırarak tüketebilirsiniz. Yumurtaları haşlayarak da tüketebilirsiniz. ilkönce yumurtaları bol suyla bir güzel yıkayın. Daha sonra uygun bir cezve ya da tencere içine kabuklarını kırmadan ya da çatlatmadan düzgünce yerleştirin. Yumurtaların üzerini örtecek miktarda su koyduktan sonra, ocağın altını yakarak suyun kaynamasını sağlayın. Kaynayan suda 5 dakika pişen yumurtaları, içinde bulundukları su soğuyuncaya dek dinlendirin. Haşlanmış yumurtaları, herhangi bir katkı olmadan sade olarak yiyebileceğiniz gibi, üstüne kırmızı biber ya da kara biber serperek de yiyebilirsiniz.



Bıldırcın yumurtası kullanarak köfte de yapabilirsiniz. Orta büyüklükte bir tepsiye kıyma koyarak üzerine bir miktar bayat ekmek ufalayın. Sonra üzerine soğan, sarımsak ve maydanoz doğradıktan sonra karabiber, kimyon ve tuz ilave edin. Köfte harcını elde etmek için bu karışımı iyice yoğurun. Yoğrulmuş bu karışımdan aldığınız parçalara elinizde köfte şekli verirken her bir köftenin arasına haşlanmış yumurtaları koyarak kapatın ve tavada kızartın. Bıldırcın yumurtalarının omleti de çok güzel olur. Büyük bir kabın içine kırdığınız yumurtaların üstüne bir miktar süt ilave edin ve iyice çırpın. Daha sonra, bu karışımın içine doğranmış biber, soğan gibi sebzeler ilave edebilir, hatta bir miktar da maydanoz koyabilirsiniz. Yayvan bir tavada yağı iyice kızdırdıktan sonra çırpılmış karışımı tavaya dökün ve kısık ateşte yavaş yavaş pişirip afiyetle yiyin.



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