Arı sütünü saf olarak sabahları aç karnına tüketebilirsiniz. Sabah uyandıktan sonra kahvaltınızı yapmadan yarım saat kadar önce arı sütü tüketebilirsiniz. Arı sütü polen ile saf olarak, su, pekmez ve ya bal ile birlikte de tüketebileceğiniz bir besin.

Arı sütü nedir? diyecek olursanız; işçi arıların 5 ve ya 10 günlük çene üstü bezlerinden salgıladığı maddedir. Arılar bununla beslenmektedir. Kraliçe arı arı sütü ile beslendiğinden dolayı hastalıklara karşı daha dirençlidir. Arı sütünün faydaları oldukça fazla. Tüketimi sabah kahvaltılardan yarım saat önce dilinizin altında eriterek yapabilirsiniz. Saf hali ile hiçbir şey katmadan tüketeceğiniz için daha faydalı olacaktır. Çocuklar için arı sütü tüketme miktarını doktora danışarak en iyi sonucu alabilirsiniz. Ya da 150-200 gram günlük olarak tüketebilirler. Yetişkinler günlük olarak arı sütü ortalama 500 gram tüketebilirler. Arı sütü metal kaşık yerine genellikle tahta kaşık ile kullanılması önerilir. Saf ve ya bir şey katarak tüketeceğiniz zaman tahta kaşık ile almaya özen göstermenizi tavsiye ederiz.



Arı sütü renk itibariyle bal kadar koyu değildir daha açık renk yani krem rengindedir. Akışkan bir yapısı vardır. Tadı ise biraz ekşimsidir. Saf olarak tüketildiği gibi bilinen şifalı ballardan biri olan anzer balı ile karıştırılarak da tüketilmektedir. Oldukça faydalı olan arı sütü, protein, karbonhidrat ve lipit (doymuş ve doymamış yağlar olarak ayrılan organik bileşenler), A, C D, E vitaminler, B1 vitamini, B2 vitamini, B5 vitamini kısacası tüm B vitaminlerini içermektedir.



Bir sezon boyunca 50 kovandan yaklaşık olarak 1 kilo çıkmaktadır. Normal bir buzdolabı sıcaklığında 3 ay boyunca muhafaza edebilirsiniz. Eğer daha uzun süre kalmasını istiyorsanız buzdolabının buzluk kısmında kullanılması gerekmektedir. Fakat aldığınız günden beri ne kadar erken tüketir ve bekletmezseniz faydalarını o kadar daha iyi görürsünüz. Işığa ve ısıya hassasiyeti olduğundan dolayı özelliklerini erken yitirebilmekte.



Arı sütü faydaları

• Cilt için maske olarak kullanabilirsiniz

• Cildin güzelleşmesi ve pürüzsüzleşmesini sağlıyor ve sivilce problemlerini ortadan kaldırıyor

• Yumurta ve sprem kalitesini arttıran bir besin

• Göz altı torbaları için giderici ve faydalı bir besin

• En büyük mucizesinden biri ise ömre ömür kattığıdır. İşçi arıların ömrü 3 ay kadarken kraliçe arının ömrü arı sütü ile beslendiğinden dolayı 6 yıla çıkmaktadır.

• Cilt için merhem olarak da kullanılıyor

• Kansere faydası bulunmaktadır

• Kanserli hücrelerin büyümesi yavaşlatmaktadır

• Kısırlığa faydası vardır

• Hastalıkları önler, mikropları yok eder

• MS hastalığına iyi gelir

• Hücre yenileyici özelliği vardır

• Damar ve kalp sistemini destekler

• Kan akışını düzenler

• Tansiyonu dengeler

• İnsülin gibi kanda bulunan şekeri yakar ve enerjiye dönüştürür

• Balgam söktürücü özelliği bulunmaktadır

• Astım, bronşit ve nefes darlığı çeken hastalara iyi gelmektedir

• Çocukların gelişimine katkı sağlar

• Kemikleri güçlendirir, kas gelişimini sağlar



Arı sütü çocuğa nasıl verilir?

Çocukların beslenmesinde özellikle kemik gelişimi için çok faydalı besinlerden biridir. Çocukların mutlaka tüketmesi tavsiye edilir. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi arı sütünün çocuğuz için günlük tüketme miktarının en doğru bilgisini bir doktora danışarak alabilirsiniz. Arı sütünün çocuklarda beslenmesi iki yaşından sonra olabilmektedir. Dozajı değişmektedir. Çocuğunuzun dikkati dağılıyorsa arı sütü vermeniz tavsiye edilir. Antioksidan açısında kuvvetlidir. Aynı zamanda bağışıklı sistemini güçlendirici etkisi bulunmaktadır. Uzman kişilere göre yılda en az bir kez sağlıklı yaşam için bu besin ile kür uygulamak gerekiyor.