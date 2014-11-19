"Bırakmak İstiyorum"a ödül

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Dünyanın ilk ve tek sigara bıraktıran filmi “Bırakmak İstiyorum”a, Türkiye Sigarayla Savaş Derneği’nden ödül geldi! Emre Üstünuçar’ın 10 yıllık terapistlik tecrübeleri ışığında sigara bağımlılığına tutulan bir ayna olan film nedeniyle; Üstünuçar’a ve filmin yapımcısı Böcek Film – İpek Sorak’a, “İnsanlığın Gerçek Dostu” ödülü verildi.

Türkiye Sigarayla Savaş Derneği tarafından bu yıl 15.’si gerçekleştirilen “İnsanlığın Gerçek Dostları Ödülleri”; sigarayla savaş konusunda öncü olan isimlere veriliyor. Sigaranın, içenleri ömür boyu esir tutmak üzere kurgulanmış sinsi bir tuzak olduğunu gösteren “Bırakmak İstiyorum” filminin terapisti Emre Üstünuçar ve yapımcısı İpek Sorak da, bu yıl ödüle layık görülen isimler arasında yer aldı. Türkiye’nin birçok ilinde vizyona giren “Bırakmak İstiyorum” filmi; çok sayıda sigara tiryakisinin hayatını değiştirdi ve özgürlüklerini geri verdi.

19 Kasım 2014, Çarşamba akşamı Cemal Reşit Rey Kongre Merkezi’nde gerçekleşen ödül töreninde; terapist Emre Üstünuçar plaketini kendisi alırken, İpek Sorak ise yurtdışında olduğundan törene katılamadı.

“Sigara sağlığa zararlıdır, sigara sizi öldürür” demeden, izleyenlere sigarayı bıraktırmayı hedefleyen “Bırakmak İstiyorum” filmi; yaklaşık 6 saat süren bir “bilgi terapisi” sonunda katılımcıların sigarayı bırakmalarını sağlayan Emre Üstünuçar’ın bir seansının özeti niteliğinde...