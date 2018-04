Biyometrik fotoğraf çektirmeniz gerekiyor ama ne anlama geldiğini ya da nerede çektireceğinizi bilmiyor musunuz? O halde kafanızdaki soruların yanıtları yazımızda…

Biyometrik fotoğraf kavramını özellikle son yıllarda sık sık duyar olduk. Hemen her fotoğrafçıda çekildiğine dair ilanını görüyoruz. Peki, nedir bu biyometrik fotoğraf? Nerelerde kullanılır? Neden hayatımızdaki yeri giderek artıyor? Vesikalık fotoğraftan bir farkı var mıdır? Biyometrik fotoğrafa ihtiyacımız olursa ne yapmamız gerekiyor? Tüm bu sorularını cevabını ve biyometrik fotoğraf çekimi için bilmeniz gereken her şeyi gelin birlikte öğrenelim.



Biyometrik fotoğraf nedir?

Son yıllarda hayatımızda gitgide daha fazla yer almaya başlayan biyometrik fotoğraf Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu (International Civil Aviation Organisation) tarafından standartları belirlenen, kişinin yüz bölgesindeki ölçülebilir biyolojik izlerini gösteren, belirli kalite ve ebatlarda özel olarak ayarlanan fotoğraflara deniyor. Biyometrik fotoğraf ölçüsü, uyulması mutlaka şart olan kurallardan biri… Aksi takdirde fotoğrafınız geçersiz sayılıyor.



Biyometrik fotoğraf nerelerde kullanılır?

Biyometrik fotoğraflar tüm ülkelerin ortak kararı ile pasaportlarda kullanılıyor. ICAO standartlarına sahip olmayan fotoğraflar pasaport için kabul edilmiyor. Zaten tam da bu nedenle pasaport boy fotoğraf veya pasaport fotoğrafı olarak da biliniyor. Buna ek olarak ülkemizde son birkaç yıldır yeni kimlik kartlarının oluşturulma sürecinde de kullanılmaya başlandı.







ICAO Standartlarındaki biyometrik fotoğraf için aranan özellikler nelerdir?

ICAO biyometrik fotoğraf için yüz hatları, resim kalitesi, keskinlik ve kontrast, saçlar ve yüz ifadesi, aksesuarlar, baş örtüsü kullanımı, ışık ve fon gibi alt başlıklarda uyulması tüm ülkelerce zorunlu olan birçok standartlar belirlemiş. Öncelikle bu fotoğrafların ölçüsünün 50x60 mm olarak ayarlanması gerekiyor.

Yüzün kulaklar görünecek biçimde resme ortalanmış olması ve doğal renginde kalması gerekiyor, fotoğrafın aşırı pozlanması veya az pozlanması doğal rengi bozacağından kabul edilmiyor. Pozlamadan konu açılmışken, fotoğrafın keskinlik ve kontrastının da uygun olması gerekiyor. Peki uygun olması neyi ifade ediyor? Fotoğrafın ne çok parlak ne de çok sönük renkte olması, renklerin doygunluğunun dengeli durumda olması gerekiyor.

Erkekler genellikle kısa saçlı olduğundan standartlara uymak onlar için görece daha kolay olurken, kadınların işi biraz daha zor. Saç konusunda da hassas olunmasını gerektiriyor, saçlarınızı yüzün her iki tarafı görünecek şekilde toplamanız veya kulaklarınızın arkasına almanız gerekiyor ki yüzünüzün kapanmadığından emin olunabilsin. Bakışların kameraya odaklı olması, ayrıca yüzde mimik, gülme gibi biyometriyi bozacak biçimlere de yer verilmemesi gerekiyor, yani nötr bir yüz ve bakışa sahip olmalısınız.

Fotoğrafta ışık yüze eşit yansımalı ve kırmızı göze de yer verilmemeli. Biyometrik fotoğraf küpe, şapka veya fular gibi profilin görülmesini zorlaştıracak aksesuarlar ile birlikte çekilirse kullanıma uygun olmuyor, yalnızca zorunlu bir aksesuar olarak gözlüğe gözlerin görünürlüğünü engellemeyecek biçimde olması koşulu ile izin veriliyor. Biyometrik fotoğraf kadın için aksesuar ve saç dışında da kimi zorluklar içerebiliyor. Fotoğrafı başörtülü çektirmek de mümkün ancak baş örtüsünün alnınızı ve çenenizi kapatmamış olması gerekiyor. Söz konusu biyometrik fotoğraf olduğunda, standartlar çocuklar için de yaklaşık olarak aynı kalıyor. Küçük çocukların da fotoğraflarının arka planında bir objeye yer verilmemesi, fotoğrafta çocuktan başka kimsenin bulunmaması ve çocuğun mümkün olduğunda nötr bir ifadeyle kameraya bakmış olması gerekiyor.



Biyometrik fotoğraf bilgisayara nasıl yüklenir?

Teknoloji çağında yaşadığımız günümüzde, artık elimizdeki somut vesikalık fotoğraflarımızı da biyometrik fotoğraflarımızı da bilgisayar ortamına aktarıp üstünde oynamamız mümkün. Bazı kullanıcılar bunu Adobe Photoshop programı ile yapıyor, bazılarıysa playstore gibi teknoloji mağazalarındaki programlardan yararlanıyor. Bu programların en popülerlerinden biri Passport Size Photo Editor programı. Kullanıcılar, daha önce çekmiş oldukları bir fotoğrafı kullanarak veya o an yeni bir fotoğraf çekip üzerinde boyut, arka plan kontrast ve keskinlik ayarı gibi oynamalar yaparak, fotoğrafı ICAO standartlarına uygun hale getirebiliyorlar. Fotoğrafta arka planı desensiz ve renksiz hale getirebiliyor olmanın yanında program kullanıcılara arka plandaki herhangi bir objeyi fotoğraftan kaldırabilme imkânı da sunuyor. Son olarak istediğiniz sayıda kopyayı fotoğraf kağıdına aktararak çıktı alabiliyorsunuz.



Biyometrik fotoğraf nerede çektirebilirsiniz?

Bu çekimi yapan birçok yer bulunuyor. Elbette ki en başta fotoğraf stüdyoları yer alıyor. Herhangi bir fotoğraf stüdyosuna giderek biyometrik fotoğraf çektirmek istediğinizi söylerseniz, size yardımcı olacaklardır. Üstelik sanılanın aksine yalnızca 10 dakika gibi bir sürede fotoğrafınızı çektirebilir ve teslim alabilirsiniz. Bunun dışında bir önceki başlıkta açıkladığımız üzere akıllı telefonlar ve bilgisayarlarınızdan ulaşabileceğiniz mağazalardan çok sayıda biyometrik fotoğraf programına ulaşıp kendi fotoğrafınızı kendiniz oluşturmanız da mümkün.