Burçlara göre meslekler

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Burçlara göre en uygun meslekler hangileri?

KOÇ BURCU

Cesaret ve yenilik isteyen meslekler Koçlar için biçilmiş kaftan! Araştırma ve buluşlarla ilgili meslekler, askerlikle ilgili alanlar, mühendislik, rehberlik, avukatlık, teknisyenlik lider ruhlu Koç için ideal meslekler.



BOĞA BURCU

Hareketli bir meslek Boğalar için en uygunu! Aşçılık, yatırım uzmanlığı, çiceklerle ve bitkilerle ilgili her türlü meslek, kafe/restoran işletmeciliği, emlakçılık, inşaat işleri ve ticaret en uygun iş dalları!



İKİZLER BURCU

Yeniliklere açık bu burcu en mutlu edecek iş dalları sanatla zekayı bir araya getiren meslekler! Gazetecilik, sunuculuk, aktörlük, edebiyat eleştirmenliği, yayımcılık, bilgisayar uzmanlığı İkizler'in ilgisini çekebilecek alanlar.

