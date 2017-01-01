Prodüksiyon: Selen Tanyeri
Fotoğraf: Nurdan Usta
Raspberry sos ile panna cotta
Hazırlama süresi: 3.5-4 saat
4 kişilik
Malzemeler:
250 ml krema
200 ml süt
90 gr şeker
4 yaprak jelatin (12-15 gr)
Sosu için
100 gr raspberry
30 gr black berry
50 gr şeker
Hazırlanışı:
Jelatinleri bir kapta soğuk suyun içerisinde bekletin. Süt, krema ve şekeri bir tencerede karıştırarak kaynatın. Kenara alıp ilk sıcaklığı geçene kadar karıştırarak ılıtın. Jelatinleri sudan alıp elinizle suyunu sıkın ve tencereye ekleyin. İyice karıştırıp jelatinin çözüldüğünden emin olun. Uygun bardak veya kaplara paylaştırıp buzdolabına kaldırın. Tatlınız kalıp haline gelene kadar bekletin (yaklaşık 3 saat). Orman meyveleri ve şekeri mutfak robotuna koyun. Püre haline gelene kadar karıştırıp kenara alın. Katılaşan tatlının üzerine sosu ekleyin. Üzerini orman meyveleri ile süsleyebilirsiniz.
Orman meyveleri soslu dana bonfile
Hazırlama süresi: 35-40 dakika
1 kişilik
Malzemeler:
180 gr dana bonfile
100 gr haşlanmış patates
50 ml krema
20 gr tereyağı
Zeytinyağı
1 adet baby havuç
1 adet baby kabak
1 adet baby patlıcan
1 dilim haşlanmış koçan mısır
20 gr raspberry
20 gr black berry
Tuz, karabiber
Hazırlanışı:
Patatesi haşlayın ve kabuğunu soyup süzgeçten geçirin. Tavaya alıp krema ve tereyağını ekleyip püre haline getirin. Baharatlarla tatlandırıp kenara alın. Sebzeleri kesip zeytinyağı ve baharata bulayın. Izgarada ya da ızgara izli tavada iz alana kadar pişirin ve kenarda sıcak bir şekilde bekletin. Bir havanda meyveleri püre haline getirin. Ardından ayrı bir tavada bonfilenin her tarafını baharatlayarak kızartın ve kenara alın. Aynı tavaya biraz su ve orman meyvesi püresi ekleyip kısık ateşte pişirin. Püreyi ve sebzeleri tabağa dizin. Eti dilimleyip tabağa koyun. Üzerine sosu gezdirdikten sonra servis edebilirsiniz.
Orman meyveli cheesecake
Hazırlama süresi: 4 saat
8 kişilik
Malzemeler:
2 paket yulaflı bisküvi
70 gr tereyağı
400 gr labne peyniri
130 gr toz şeker
4 yaprak jelatin (12-15 gr)
400 gr krema
50 gr raspberry
50 gr blueberry
50 gr black berry
Hazırlanışı:
Jelatin yapraklarını bir kapta soğuk suda bekletin. Tereyağını eritin. Bisküvileri elle kırıp tereyağı ile karıştırın. Tabanlı bir kek kalıbına bisküvi karışımını koyun ve ayrı bir kalıp ile iyice bastırıp buzdolabına kaldırın. Orman meyvelerini ayrı ayrı mutfak robotuyla püre haline getirin ve kenarda bekletin. Krema ve şekeri tezgah üstü veya el mikseri ile düşük devirden başlayıp arttırarak katılaşana kadar çırpın. Labneyi ekleyip tahta kaşık veya spatula ile yavaş yavaş karıştırın. Yumuşayan jelatin yapraklarını sudan alın ve elinizle sıkıp bir kaba alın. Çok az bir sıcak su ekleyip çözülene kadar karıştırın. Krema karışımına ekleyip iyice karışana kadar karıştırın. Karışımı üç eşit miktara bölün ve her bir krema karışımına farklı orman meyvesi püresini karıştırın. Kek kalıbının dışından başlayarak ilk katmanı yayın ve diğer bölüme karışmaması için yağlı kağıt ile kapatın. Buzdolabına alıp 30 dakika bekletin. İşlemi diğer karışımlar için de tekrarlayıp kekinizi bitirin. Bütün keki buzdolabına alın ve 2 saat kadar bekletin. Dilimlere ayırın ve servis tabağına alın. Orman meyveleri ile süsleyebilirsiniz.
Orman meyveli salata
Hazırlama süresi: 10-15 dakika
1 kişilik
Malzemeler
50 gr karışık Akdeniz yeşilliği
20 gr parmesan
30 gr kiraz domates
10 gr black berry
10 gr raspberry
10 gr cranberry
Sosu için
10 gr black berry
10 gr raspberry
30 ml zeytinyağı
5 ml limon suyu
5 gr hardal
Tuz, karabiber
Hazırlanışı:
Orman meyvelerini havanda püre haline getirin. Zeytinyağı, limon suyu ve hardal ile bir kapta çırpma teliyle iyice karıştırın ve tuz, karabiber ile tatlandırıp kenarda bekletin. Yeşillikleri yıkayıp kurulayın. Bir salata tabağına alın. Peyniri, soyacak yardımı ile uzun şeritler halinde kesip salatanın üzerine dizin. Orman meyvelerini ve sosu da gezdirip servis edebilirsiniz.