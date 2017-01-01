Orman meyveleri tatlılara olduğu kadar ana yemeklere de çok yakışıyor. Renkleriyle ise, sunumları en albenilisinden hareketlendiriyor. Şef ve Profesyonel Mutfak Danışmanı Murat Bozok’un başrolü orman meyvelerine verdiği birbirinden lezzetli tarifleri, sofranıza renk getirecek.

Prodüksiyon: Selen Tanyeri

Fotoğraf: Nurdan Usta



Raspberry sos ile panna cotta

Hazırlama süresi: 3.5-4 saat

4 kişilik

Malzemeler:

250 ml krema

200 ml süt

90 gr şeker

4 yaprak jelatin (12-15 gr)

Sosu için

100 gr raspberry

30 gr black berry

50 gr şeker



Hazırlanışı:

Jelatinleri bir kapta soğuk suyun içerisinde bekletin. Süt, krema ve şekeri bir tencerede karıştırarak kaynatın. Kenara alıp ilk sıcaklığı geçene kadar karıştırarak ılıtın. Jelatinleri sudan alıp elinizle suyunu sıkın ve tencereye ekleyin. İyice karıştırıp jelatinin çözüldüğünden emin olun. Uygun bardak veya kaplara paylaştırıp buzdolabına kaldırın. Tatlınız kalıp haline gelene kadar bekletin (yaklaşık 3 saat). Orman meyveleri ve şekeri mutfak robotuna koyun. Püre haline gelene kadar karıştırıp kenara alın. Katılaşan tatlının üzerine sosu ekleyin. Üzerini orman meyveleri ile süsleyebilirsiniz.







Orman meyveleri soslu dana bonfile

Hazırlama süresi: 35-40 dakika

1 kişilik

Malzemeler:

180 gr dana bonfile

100 gr haşlanmış patates

50 ml krema

20 gr tereyağı

Zeytinyağı

1 adet baby havuç

1 adet baby kabak

1 adet baby patlıcan

1 dilim haşlanmış koçan mısır

20 gr raspberry

20 gr black berry

Tuz, karabiber



Hazırlanışı:

Patatesi haşlayın ve kabuğunu soyup süzgeçten geçirin. Tavaya alıp krema ve tereyağını ekleyip püre haline getirin. Baharatlarla tatlandırıp kenara alın. Sebzeleri kesip zeytinyağı ve baharata bulayın. Izgarada ya da ızgara izli tavada iz alana kadar pişirin ve kenarda sıcak bir şekilde bekletin. Bir havanda meyveleri püre haline getirin. Ardından ayrı bir tavada bonfilenin her tarafını baharatlayarak kızartın ve kenara alın. Aynı tavaya biraz su ve orman meyvesi püresi ekleyip kısık ateşte pişirin. Püreyi ve sebzeleri tabağa dizin. Eti dilimleyip tabağa koyun. Üzerine sosu gezdirdikten sonra servis edebilirsiniz.







Orman meyveli cheesecake

Hazırlama süresi: 4 saat

8 kişilik

Malzemeler:

2 paket yulaflı bisküvi

70 gr tereyağı

400 gr labne peyniri

130 gr toz şeker

4 yaprak jelatin (12-15 gr)

400 gr krema

50 gr raspberry

50 gr blueberry

50 gr black berry



Hazırlanışı:

Jelatin yapraklarını bir kapta soğuk suda bekletin. Tereyağını eritin. Bisküvileri elle kırıp tereyağı ile karıştırın. Tabanlı bir kek kalıbına bisküvi karışımını koyun ve ayrı bir kalıp ile iyice bastırıp buzdolabına kaldırın. Orman meyvelerini ayrı ayrı mutfak robotuyla püre haline getirin ve kenarda bekletin. Krema ve şekeri tezgah üstü veya el mikseri ile düşük devirden başlayıp arttırarak katılaşana kadar çırpın. Labneyi ekleyip tahta kaşık veya spatula ile yavaş yavaş karıştırın. Yumuşayan jelatin yapraklarını sudan alın ve elinizle sıkıp bir kaba alın. Çok az bir sıcak su ekleyip çözülene kadar karıştırın. Krema karışımına ekleyip iyice karışana kadar karıştırın. Karışımı üç eşit miktara bölün ve her bir krema karışımına farklı orman meyvesi püresini karıştırın. Kek kalıbının dışından başlayarak ilk katmanı yayın ve diğer bölüme karışmaması için yağlı kağıt ile kapatın. Buzdolabına alıp 30 dakika bekletin. İşlemi diğer karışımlar için de tekrarlayıp kekinizi bitirin. Bütün keki buzdolabına alın ve 2 saat kadar bekletin. Dilimlere ayırın ve servis tabağına alın. Orman meyveleri ile süsleyebilirsiniz.







Orman meyveli salata

Hazırlama süresi: 10-15 dakika

1 kişilik

Malzemeler

50 gr karışık Akdeniz yeşilliği

20 gr parmesan

30 gr kiraz domates

10 gr black berry

10 gr raspberry

10 gr cranberry

Sosu için

10 gr black berry

10 gr raspberry

30 ml zeytinyağı

5 ml limon suyu

5 gr hardal

Tuz, karabiber



Hazırlanışı:

Orman meyvelerini havanda püre haline getirin. Zeytinyağı, limon suyu ve hardal ile bir kapta çırpma teliyle iyice karıştırın ve tuz, karabiber ile tatlandırıp kenarda bekletin. Yeşillikleri yıkayıp kurulayın. Bir salata tabağına alın. Peyniri, soyacak yardımı ile uzun şeritler halinde kesip salatanın üzerine dizin. Orman meyvelerini ve sosu da gezdirip servis edebilirsiniz.



