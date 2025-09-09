Cadılar Bayramı 2025 ne zaman? Cadılar Bayramı (Halloween)'da hangi kıyafetler giyilir?

Cadılar Bayramı (Halloween), her yıl kutlanan, kökenleri eski Pagan ve Hristiyan geleneklerine dayanan bir festival. Günümüzde özellikle ABD, Kanada, İrlanda ve İngiltere gibi ülkelerde popüler. Şekerleme toplama, kostüm partileri ve korku temalı etkinliklerle dolu eğlenceli bir bayram olarak bilinir.

CADILAR BAYRAMI NE ZAMAN?

Yılın renkli ve eğlenceli bayramlarından biri olan Cadılar Bayramı (Halloween) için geri sayım resmen başladı. Her yıl olduğu gibi, 31 Ekim'de kutlanacak olan bu özel gün, hem çocuklar hem de yetişkinler için keyifli ve unutulmaz anlara sahne olacak. Kostüm partileri, şeker toplama etkinlikleri ve korku temalı organizasyonlar için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.

NEDEN KUTLANIR, KÖKENİ NEDİR?

Cadılar Bayramı'nın kökeni, 2000 yıldan daha eskiye, İrlanda'da yaşayan Keltlerin "Samhain" adı verilen bir festivaline dayanır. Keltler, 31 Ekim'i yazın sonu ve kışın başlangıcı olarak kabul ederlerdi.

Daha sonra, Hristiyanlığın yayılmasıyla birlikte bu gelenek "All Hallows' Eve" (Tüm Azizler Gecesi) olarak anılmaya başlandı ve zamanla bugünkü "Halloween" adını aldı. Eski inanışlar zamanla yerini, eğlence ve topluluk etkinliklerine bıraktı.

HANGİ KIYAFETLER TERCİH EDİLİR?

Cadılar Bayramı'nın en belirgin özelliklerinden biri kostüm giymektir. Kostümler, günümüzde çok daha geniş bir yelpazeye sahiptir: