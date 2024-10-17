Burcunuza özel Cadılar Bayramı kostüm önerileri

Boğa (20 Nisan - 20 Mayıs)

BALKABAĞI

Bir toprak burcu olan Boğa, sevimli küçük bir balkabağı olarak kendini en çok evinde hissedecektir. Bu klasik Cadılar Bayramı kostümü çok sevimli olmakla birlikte hem şık hem de sade olabilir, ancak en önemlisi? Rahattır.

Ekim gecesi rahat ve sıcak hissetmek istiyorsanız eşofmanlarınızın üzerine büyük, yuvarlak bir balkabağı takımı giyin veya kıvırcık sap temalı bir kafa bandı, güzel yüz boyası ve sonbahar yaprak dokunuşlarıyla gerçekten şık olun.