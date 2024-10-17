Burcunuza özel Cadılar Bayramı kostüm önerileri
Eğer bu Ekim ayında hala ürkütücü, seksi veya tatlı bir kostüme ihtiyacınız varsa, sizin için doğru Cadılar Bayramı kostümü yıldızlarda çoktan yazılmış olabilir. İşte astrolojide burcunuza uygun en iyi Cadılar Bayramı kostümleri...
Koç (21 Mart - 19 Nisan)
CADI
Cadılar Bayramı'nda cadı olmayı başarabilecek biri varsa o da Koç'tur. Enerjik bir ateş burcu olarak, yüksek sesle kahkaha atmak, arkadaşlarınıza büyü yapmak ve uzun, dramatik bir pelerinle şehirde dolaşmak için her türlü şeyi istersiniz. 2024'te nokta atışı yapmak için yüzünüzü yeşile boyayın ve Elphaba olarak gidin.
Boğa (20 Nisan - 20 Mayıs)
BALKABAĞI
Bir toprak burcu olan Boğa, sevimli küçük bir balkabağı olarak kendini en çok evinde hissedecektir. Bu klasik Cadılar Bayramı kostümü çok sevimli olmakla birlikte hem şık hem de sade olabilir, ancak en önemlisi? Rahattır.
Ekim gecesi rahat ve sıcak hissetmek istiyorsanız eşofmanlarınızın üzerine büyük, yuvarlak bir balkabağı takımı giyin veya kıvırcık sap temalı bir kafa bandı, güzel yüz boyası ve sonbahar yaprak dokunuşlarıyla gerçekten şık olun.
İkizler (21 Mayıs - 20 Haziran)
PALYAÇO
Şüphesiz İkizler palyaço olarak Cadılar Bayramı'nda çok eğlenecekler. Zodyak'ın en saf hava burcu olarak, 31 Ekim'de dışarıdayken şakalar yapmak, dans etmek ve kendinizi gerçekten bir palyaço gibi saf yerine koymak isteyeceksiniz.
Ayrıca, aralarından seçim yapabileceğiniz çok sayıda palyaço versiyonu var, bu yüzden ruh halinize göre hangisini beğendiğinizi seçebilirsiniz. Sırıtan bir korku filmi palyaçosu, TikTok'ta viral olan bir Pierrot palyaçosu veya büyük, kırmızı burunlu klasik bir doğum günü palyaçosu olabilirsiniz.
Yengeç (21 Haziran - 22 Temmuz)
MELEK
Zodyağın en duygusal ve ruhu naif burçlarından biri olan Yengeç, parlak bir hale, tüylü kanatlar ve yumuşak, uçuşan bir elbiseyle tamamlanmış tatlı bir melek gibi giyindiğinde kendini evinde hissedecektir.
Ayrıca gümüş rengi Yengeç'in şanslı rengidir. Fazladan eterik görünmek için bolca sim ve metalik bir oje sürebilirsiniz.