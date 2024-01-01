Akademisyen ve şef Semen Öner’in çay saatlerinin keyif dozajını arttıracak pratik tarifleriyle, tadı damakta kalacak lezzetlere imzanızı atın.

Prodüksiyon: Selen Tanyeri

Fotoğraf: Nurdan Usta





Pasta

Hazırlama süresi: 1 saat

Kaç kişilik: 4-6

Pate sablee

• 150 gr tereyağ

• 75 gr pudra şekeri

• 0.7 gr tuz

• 2 gr vanilya

• 25 gr yumurta

• 225 gr un

Pastacı kreması için

• 1000 ml süt

• 125 gr şeker

• 90 gr yumurta sarısı

• 125 gr bütün yumurta

• 75 gr mısır nişastası

• 125 gr şeker

• 60 gr tereyağ

• 15 gr vanilya

• 300 gr bitkisel çırpma kreması

• 500 gr çilek

• Nane



Hazırlanışı

İlk olarak pate sablee malzemelerinden tereyağ ve pudra şekerini krem olana kadar çırpın. Tuz ve vanilyayı da ekleyip, karıştırın. Yumurtayı ekleyip yedirin. Unu ekleyip karıştırın, sıkıştırarak birleştirin, 2-3 kez yoğurup, streç filme sarın. Buzdolabında mümkünse 2 saat dinlendirin. Dolaptan çıkarıp ikiye bölün, her bir parçayı hafif unlanmış tezgaha alın, üzerini de hafif unlayarak açın, çok sert ise biraz yumuşamasını bekleyin. 0.5 cm kalınlığında açtığınız hamurları dilediğiniz şekilde keserek tepsiye yerleştirin. Büyük şekiller için hamuru yağlı kağıt üzerinde açarak yağlı kağıt ile tepsiye yerleştirmeniz size kolaylık sağlayacaktır. 190 derecede kenarları pembeleşene kadar 12-15 dakika pişirin. Fırından çıkarıp tepsinin içinde, tel üzerinde soğutun.



Pastacı kremasının hazırlanışı

Çırpma kremasını çırpıp buzdolabına koyun. Alternatifi mandıra kreması ya da soğutulmuş krema olabilir. Süt ve 125 gr şekeri kaynatın. Yumurta sarısı, yumurta, nişasta ve şekeri iyice çırpın. Yumurtalı karışımı sürekli karıştırarak üzerine ısınan sütten azar azar ekleyin, sütün yarısını eklemeniz yeterli. Yumurtalı karışımı ılıtın, ılınan karışımı sütün tencerede kalan kısmına ekleyin, hafif ateşte kıvam alana kadar pişirin. Kıvam aldıktan sonra 3 dakika kadar daha pişirmeye devam edin. Ocaktan alın, tereyağı ve vanilyayı ekleyin, karıştırarak eritin. Çabuk soğuması için sığ ve yayvan bir kaba dökün. Pastacı kremasının kaymaklanmaması için sıcakken üzerine değecek şekilde yağlı kağıt ile örtün. Çilekleri yıkayıp temizleyin, kurulayın. Çırpma kreması ile soğumuş pastacı kremasını spatula ile harmanlayın. Sıkma torbasıyla şekilli olarak kurabiyeyi çilek ile süsleyin. İkinci kurabiyeyi çileklerin üzerine oturtarak aynı işlemleri tekrar edin. Nane yaprakları ile süsleyebilirsiniz.





Vişneli mini kekler

Hazırlama süresi: 10 dakika

Kaç kişilik: 30 adet

Malzemeler

• 75 gr tereyağ

• 70 gr şeker

• 12 gr bal

• 5 gr limon kabuğu rendesi

• 180 gr yumurta

• 75 gr un

• 50 gr badem unu

• 2 gr kabartma tozu

• 1 bardak donmuş vişne taneleri

• Bir tutam tuz



Hazırlanışı

Tereyağ ve şekeri krem olana kadar iyice çırptıktan sonra içine bal, tuz ve limon kabuğu rendesini ekleyin. Yumurtaları teker teker karışıma ekleyin, bir yumurtayı yedirdikten sonra diğerini ekleyerek devam edin. Badem unu, un ve kabartma tozunu karıştırarak hazırladığınız harca ekleyin. Kalıpları yağlayıp unlayın. Kalıpların dibine vişne tanelerini yerleştirin, harcı kalıplara dökün. Önceden 175 dereceye ısıtılmış fırında üzerleri kızarana kadar pişirin. Tel üzerinde soğumaya bırakın, kalıbı ters çevirerek çıkartın. Vişneler üste gelecek şekilde servis edin. Dilerseniz vişne yerine mavi haşhaş da kullanabilirsiniz.





Sebzeli atıştırmalık

Hazırlama süresi: 20 dakika

Kaç kişilik: 4-6

Malzemeler

• 250 gr taze kaşar rendesi

• 250 gr İzmir tulumu rendesi

• 1 adet patlıcan

• 1 adet kırmızıbiber

• Bir tutam taze kekik

• Tuz

• Karabiber

• 50 ml zeytinyağı

• 4 adet lavaş



Hazırlanışı

Sebzeleri yıkayıp ince dilimler halinde kesin. Tabanını zeytinyağıyla yağladığınız kızgın ızgara tavasına dizin. Ayrı bir yerde lavaşın üzerine iki cins peynirden serpin ve pişirdiğiniz sebzelere biraz tuz, karabiber ve taze kekik ekleyip lavaşı katlayın. Hazırladığınız bu lavaşı arzunuza göre tost makinesi ya da ızgara tavasında peynirler eriyip lavaşlar yumuşayana kadar pişirdikten sonra dilimleyerek servis edebilirsiniz.



