Elele Dergisi geçtiğimiz günlerde Sesu ile birlikte ev sahipliği yaptığı brunch’ta konuklarını ağırladı. Sesu’nun yeni ürün serisini de tanıttığı etkinliğe aralarında ünlü isimlerin yer aldığı konuklar katıldı.

Akasya Asıltürkmen, Dilara Koçak, Hande Kazanova gibi isimlerin katıldığı brunch, Hotel Les Ottomans’da gerçekleştirildi. Güne Boğaz’ın şahane manzarasında merhaba diyen davetliler, daha sonra Sesu’nun ciltte mucizevi mıknatıs etkisi yaratan yeni kömür etkili ürünleri ile tanıştı. Sesu Marka Müdürü Özge Kayagil’in kömürün cilt üzerindeki etkilerini anlattığı konuşmasının ardından sıra biraz eğlenmeye geldi. Dövme sanatçısı Emrah Çakın’ın davetlilere yaptığı geçici dövmeler galiba günün en çok dikkat çekenlerinden oldu. Uzm. Diyetisyen Burcu İnce ise gerçekleştirdiği workshopta davetlilerle birlikte aktif karbon içeren detoks içecekleri hazırladı. Keyifli gün şahane sohbet ve kahkahaların eşliğinde sona erdi.



Çekim gücü yüksek bir günden kareler