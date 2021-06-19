Çekim yasası Nedir? Çekim yasası nasıl uygulanır?

Çekim yasası düşüncelerin hatta varlığını sürdüren her şeyin bir enerji olduğunu ve pozitif enerji ile pozitif düşüncelerle pozitif hayatı yaşamımıza çekebildiğimizi savunan inanç biçimidir.

Çekim yasası uluslararası bir bağlama bağlıdır. Bunlar;

BENZER BENZERİ ÇEKER

Benzer düşünceler benzerler olayları çeker. Hatta bunu insanlar kendilerine benzer insanları çekmek olarak da bağdaştırabiliriz. Negatif düşünceler negatif sonuçları doğurur. Bunun aksine pozitif düşünceler de istenilen, arzu edilen sonuçları doğurur.

EVREN BOŞLUKLARI SEVMEZ

Evren boşlukları sevmez: Negatif düşünceleri yok ederek pozitif düşüncelere yer açabilirsiniz. Zihninizde ve hayatınızda tamamen boş bir alanın olmasının imkânsız olduğu fikrine dayanır. Bu felsefenin savunucuları, bu boşluğu her zaman bir şey dolduracağından, bu boşluğu pozitiflikle doldurmanın önemli olduğunu söylüyor.

ŞİMDİKİ ZAMAN HER ZAMAN MÜKEMMELDİR

Bu yasa, şimdiki anı iyileştirmek için her zaman yapabileceğiniz şeyler olduğu fikrine odaklanır. Her zaman şimdiki zaman bir şekilde kusurlu gibi görünse de, bu yasa, korku veya mutsuzluk hissetmek yerine, enerjinizi şimdiki anı olabildiğince iyi hale getirmenin yollarını bulmaya odaklamanızı önerir.

BUNLARI NASIL GELİŞTİRİRSİNİZ?

Çekim yasasına göre kendi realitenizi yaratırsınız. Neye odaklanırsanız onu hayatınıza çekersiniz. Hayatınızda olacağına inandığınız şeyin aslında olan şey olduğunu gösterir.

Çekim yasasını kendi hayatınıza dahil etmek için yapabileceğiniz bazı şeyler şunlardır:

Şükran duy

Hedeflerinizi hayalinizde görselleştirin

Herhangi bir durumda pozitifleri görün

Olumsuz düşünceyi nasıl ayırt edebileceğinizi öğrenin

Olumlu onay cümleleri kullanın

Olumsuz olayları daha olumlu bir şekilde yeniden gözden geçirin

Çekim yasası hayatın tüm zorlukları için acil bir çözüm olmasa da, hayata daha iyimser bir bakış açısı geliştirmeyi öğrenmenize yardımcı olabilir.

Ayrıca hedeflerinize doğru çalışmaya devam etmek için motive olmanıza yardımcı olabilir.

ÇEKİM YASASININ ETKİSİ

Çekim yasası bilimsel destekten yoksun olsa da savunucuları bir kişinin hayatında olumlu değişiklikler üretebileceğini öne sürüyorlar. İnsanların bu felsefeden fayda görmelerinin bazı nedenleri şunlardır;

SPİRİTÜEL ETKİLERİ

Çekim yasası, insanların maneviyata yönelmesini sağlayabilir. Maneviyatın tanımı herkese göre değişebilir ancak, daha az stres, daha iyi sağlık, daha düşük depresyon dahil olmak üzere çeşitli sağlık yararlarıyla bağlantılıdır.

Birçok insan, bu felsefenin Tanrı'yı ​​veya evrene isteklerimiz ileterek çalıştığına inanır. Bu fikir, insanların hepsinin enerjiden oluştuğunu ve bu enerjinin farklı frekanslarda çalıştığını öne sürüyor. Bu nedenle, pozitif düşüncelerle, özellikle sahip olduklarımız için şükranla enerjinin frekansını değiştirmek önemlidir.

Minnettar, olumlu düşünceler ve duygular kullanarak ve hayal kırıklıklarımızdan ziyade hayallerimize odaklanarak enerjimizin sıklığını değiştirebiliriz ve çekim yasası hayatımıza olumlu şeyler getirir. Neyi çektiğimiz, dikkatimizi nereye ve nasıl odakladığımıza bağlıdır, ancak bunun zaten bizim olduğuna veya yakında olacağına inanmalıyız.

DAHA İYİ REFAH

Çekim yasasını kullanmak zihinsel sağlık üzerinde de olumlu etkiler yaratabilir. Yeni bir gerçekliğe ulaşmaya odaklanarak ve bunun mümkün olduğuna inanarak, daha fazla risk alma, daha fazla fırsatı fark etme ve kendimizi yeni olasılıklara açma eğilimindeyiz. Tersine, bir şeyin bizim için olasılıklar aleminde olduğuna inanmadığımızda, fırsatların fark edilmeden geçmesine izin verme eğilimindeyizdir.

İyi şeyleri hak etmediğimize inandığımızda, mutluluk şansımızı sabote edecek şekilde davranırız. Hayata dair iç konuşmalarımızı ve duygularımızı değiştirerek, hayatımızdaki olumsuz kalıpları tersine çevirir ve daha olumlu, üretken ve sağlıklı kalıplar yaratırız. İyi bir şey diğerine yol açar ve hayatın yönü aşağı doğru bir spiralden yukarı doğru bir yükselişe geçebilir.

POTANSİYEL TUZAKLAR

"Sır" gibi kitapların yanı sıra bazı insanların çekim yasasını yorumlamasının bir sorunu da iyi şeylerin bize arzu ettiğimiz her şeyi, herhangi bir eylemde bulunmadan getireceği inancının geleceğini öne sürmesidir. Bu inancın arkasında

İyimser bakış açısı, proaktif davranışları yönlendiren ve karşılığında iyimserlere hayatlarında harika sonuçlar getiren şeydir. İyimserler, faydalarını yalnızca tutumlarından elde etmezler- gerçek değişimi yaratan, tutumların ilham verdiği davranışlardır.

İnançların davranışı etkilemesi için aşağıdakilere de sahip olmak önemlidir:

Hedefler

Farkındalık

Taahhüt

Motivasyon

Zaman çizelgeleri

Zorluklar

Destek

Koşullarımızı her zaman kontrol edemeyiz, ancak onlara verdiğimiz tepkileri kontrol edebiliriz. Bu bağlamda, çekim yasası, zor durumlarda dayanıklılıkla ilişkilendirilen iyimserliği sağlayabilir.

Karşılaştığınız zorluklara verdiğiniz yanıtlar sizi daha güçlü yapabilir. Bu şekilde, çekim yasası böyle bir gücü teşvik ettiğinde faydalı olabilir. Bununla birlikte, olumsuz olarak uygulanmamalıdır veya yardımcı olmaktan çok yıkıcı olabilir.

ÇEKİM YASASI NASIL KULLANILIR?

Olumlu düşünerek, kötü koşulda da olsanız o durumun pozitif açısından bakmak ve hayal ettiğiniz hayatı imajine ederek çekim yasasını olumlu bir şekilde kullanabilirsiniz. Yani düşüncelerinizi tamimiyle değiştirerek veya olumluya dönüştürerek istediğiniz hayatı kendinize çekebilirsiniz. Mesela journaling (hayalleriniz deftere olmuş şeklinde yazmak) yaparak bunu güçlendirebilirsiniz. Hayallerinizi bir deftere şimdiki zaman biçiminde olmuş gibi yazarsanız çekim yasası gücünü güçlendirirsiniz. Eğer yazmak istemezseniz uzmanlar yatmadan önce ve uyandıktan hemen sonra kurduğunuz hayallerin çekim yasası gücünün daha fazla olduğunu vurguluyor. Ayrıca meditasyonla da beyninizin an da kalmasını sağlayabilir şimdiki zamandan kalarak olumlu olmayı başarabilirsiniz.