“Cinsiyet değiştirdikten sonra tamamlandığımı hissettim”

Henüz altı yaşındayken erkek değil de kız gibi hissettiğini söylüyor. 16 yaşında cinsiyet değiştirmeye karar veriyor ve 21 yaşında ameliyat oluyor. Ela Özer Kaçar, artık kozasından çıkmış bir kelebek. Yaşadığı zorlu süreçte ona daima destek olan annesiyle birlikte bize yaşadıklarını anlattı.

Yazı: Gülru İncu

Fotoğraf: Nurdan Usta



Ela Özer kaçar içimizden biri. O bir transseksüel. Sık sık karşılaştığımız, yanımızdan geçen ama neler yaşadıklarını asla bilmediğimiz, öğrendiğimiz zaman da bizim için bilinmezliklerle ve önyargılarla dolu bir dünyaya ait oldukları için anlama zahmetine bile girmediğimiz hatta reddettiğimiz, fakat nihayetinde aynı dünyanın insanı olduğumuz kişilerden... Önyargınızı kaldırmayı başardığınızda karşınızdaki insanın naifliğinin farkına varacağınız, dostça sohbet edebileceğiniz sayısız insandan biri... Onun hikayesi 16 yaşında başlıyor. Kolejin hazırlık sınıfındayken anoreksiya nervoza rahatsızlığına yakalanıyor. Lise 1’inci sınıftayken tamamen içine kapanıyor. Öğretmenleri, sürekli dersin ortasında tuvalete gitmek istediğini söylüyor annesine. Annesi Pınar Özer, çok sonraları öğreniyor nedenini. Çocuğunun dersten çıkmak istemesinin altında yatan gerçek; gizli gizli kızlar tuvaletine gitmek istemesi aslında; kendini o cinsiyete ait hissediyor çünkü. Ela, henüz altı yaşındayken erkek değil de kız gibi hissettiğini söyleyerek başlıyor sözlerine. Kararını verdiğinde ise 16 yaşındaymış. “Önce kendime karşı dürüst olmalıydım. Kendimi erkek olarak tanımlayamıyordum. Kendimi kadın olarak tanımlıyordum ve benim cinsiyet değiştirme ameliyatı olmam gerekiyordu.” Durumu annesiyle paylaşmış önce, çünkü annesi ona hayatta en yakın olan insan. O gün her ikisi için de yepyeni bir dünyanın kapısı aralanmış.



İTİRAF, ŞOK VE İNKAR

“2006 yılına kadar iki oğlum olduğunu zannediyordum. 2006 yılında beyin kanaması geçirmiştim, eve döndüğüm gün küçük çocuğum karşıma geçip bana bir şeyler anlattı ve ben o bir şeylerin ne olduğunu o an anlayamadım” diyerek başlıyor söze Ela’nın annesi Pınar Özer. “Çocuğum, ‘Anne ben aslında kızım ve çok mutsuzum’ diye ağlıyordu. Herkesin aklına gelebilecek sorular gelmeye başladı aklıma tabii. ‘Acaba biri tecavüz mü etti?’ diye düşündüm, öyle öğretmişlerdi ya bize, çocuğunun başına kötü bir şey gelirse böyle olabilirdi. Bize dayatılan yığınla şey var. Bir kadın olur, bir erkek olur. İkisi evlenir, çocuk olur. Bunu biliyorduk biz. Bunun dışında her şey özentilikti, şımarıklıktı. Sorularıma yanıt bulmak için iki sene psikologların kapısını arşınladık çocuğumla. Ne yazık ki onlar da benden fazla bir ��ey bilmiyordu bu konuda. Onu eski bedeninde tutmaya çalışıyorlardı.”