TOG Bazar 2018, Yapı Kredi Crystal ana sponsorluğunda "Eleştirmek için değil değiştirmek için!" temasıyla kapılarını açtı!

2002 yılından beri 17-25 yaş arası gençlerin güçlendirilmesi için çalışmalar sürdüren Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) tarafından, bu yıl on ikincisi düzenlenecek alışveriş festivali TOG Bazar kapılarını “Eleştirmek için değil değiştirmek için!” temasıyla açıyor. Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın, Yapı Kredi Crystal kart ana sponsorluğunda 28 ve 29 Mayıs tarihlerinde Esma Sultan Yalısı’nda gerçekleştireceği TOG Bazar, bu sene de TOG’un faaliyetlerini desteklemek, tanıtmak ve kamuoyu oluşturmak amacıyla birçok seçkin tasarım markasının katılımıyla düzenleniyor.



TOG Bazar bu yıl, gençlerin toplumsal duyarlılık için harekete geçmelerine yetişkinlerin de destek olması konusunda farkındalık yaratma hedefiyle hayata geçiriliyor. Geçtiğimiz yıl 3.000’i aşkın ziyaretçinin ve 170 firmanın katılımıyla gerçekleşen TOG Bazar’da toplanan bağışlar ile 5.244 gencin sosyal sorumluluk eğitimlerine katılımı desteklendi.



2005 yılından bugüne kadar TOG Bazar’dan elde edilen bağışlarla 38.295 gencin sosyal sorumluluk eğitimi alması ve Toplum Gönüllüsü gençlerin sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirmesi sağlandı.



TOG Bazar 2018’de Selma by Pınar Altuğ, Siren Ertan ISTANBUL, Aylin Tahincioğlu’nun markası MER’S, Şebnem Çapa’nın kurucusu olduğu Chez-Bo, Eda Kosif ve Aslı Şen’in ortaklığında kurulan Loox ve Aslı Şen’in kurmuş olduğu Ashley Joy’un yanı sıra birçok ünlü marka TOG destekçileriyle buluşacak.



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