Daha sık değiştirmeniz gereken 16 ev eşyası
Temizlik uzmanlarının yardımıyla, daha sık değiştirmeniz gereken malzemeleri ve bunlara ne zaman son vermeniz gerektiğini nasıl anlayacağınızı bir araya getirdik.
1. Sebil Su Filtreleri
Buzdolabınızın su filtresinin her kullanımda durulandığını düşünebilirsiniz, ancak yeterince sık değiştirmiyorsanız aslında bakteriler için büyük bir üreme alanı olabilir.
"Buzdolabınızdaki filtre sadece içtiğiniz suyu etkilemez; aynı zamanda yaptığı buzun kalitesini de etkiler," diye açıklıyor Pro Housekeepers'ın baş hijyen görevlisi Jennifer Rodriguez ve buzdolabı su filtrelerini altı ila sekiz ayda bir değiştirmenizi öneriyor.
2. Bulaşık Süngerleri
Potansiyel olarak tehlikeli mikropların yayılmasını önlemek istiyorsanız, mutfak süngerinizi sık sık değiştirmelisiniz. Çünkü süngerler, gözenekli yapıları ve kirleticilerle sık temasları nedeniyle bakteri oluşumuna eğilimlidir. Bu nedenle Murphy, mutfak süngerinizi her hafta değiştirmenizi öneriyor ve asla iki haftadan uzun süre kullanmayın.
3. Banyo Havluları
Vücudunuzu o havluyla mı kuruluyorsunuz? Eğer o havluları iki veya üç yılda bir değiştirmiyorsanız, muhtemelen ikincisidir.
"Havlular, insanlar için patojen olan E. coli'yi barındırır; ayrıca, temelde havlunun içinde dışkı olduğunu söyleyen bir dışkı göstergesi bakterisi olan koliformları da barındırır; son olarak, alerjisi olan kişiler için sorun olabilecek maya ve küfleri barındırırlar.''
Tavsiyesi olarak, havlularınızı haftada bir sıcak suda yıkayın, odayı kuru tutmak için mümkün olduğunca banyo kapınızı açın ve havlu setlerini sık sık değiştirin.
4. Banyo paspasları
Genellikle nemli ortamlarda tutuldukları ve vücudunuzdaki mikroplarla sık sık temas halinde oldukları için, bu banyo paspasını çok uzun süre tutmak, küf ve mantar için üreme alanı yaratabileceğiniz ve hatta ayak mantarına yol açabileceğiniz anlamına gelebilir.
Bu yüzden banyo paspaslarının iki yılda bir değiştirilmesi gerekiyor. Ayrıca, düzenli olarak yıkanmasını öneriyor: "Bu, özellikle aynı paspası kullanan birden fazla kişi varsa, mikropsuz kalmalarını sağlar."