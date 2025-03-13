Daha sık değiştirmeniz gereken 16 ev eşyası

3. Banyo Havluları

Vücudunuzu o havluyla mı kuruluyorsunuz? Eğer o havluları iki veya üç yılda bir değiştirmiyorsanız, muhtemelen ikincisidir.

"Havlular, insanlar için patojen olan E. coli'yi barındırır; ayrıca, temelde havlunun içinde dışkı olduğunu söyleyen bir dışkı göstergesi bakterisi olan koliformları da barındırır; son olarak, alerjisi olan kişiler için sorun olabilecek maya ve küfleri barındırırlar.''

Tavsiyesi olarak, havlularınızı haftada bir sıcak suda yıkayın, odayı kuru tutmak için mümkün olduğunca banyo kapınızı açın ve havlu setlerini sık sık değiştirin.