Daha zengin yaşamanın 4 yolu!

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Her yıl banka hesaplarınız artıyor ama hayatı zengin yaşamadığınıza mı inanıyorsunuz? Uzmanlar, insanın zenginliğinin ölçüsünü ‘para’nın değil, dünya ile etkileşimi ve yaşamı algılama yeteneğinin gösterdiğine inanıyor.

Ünlü “Mutluluğun Merkezi” kurucusu Nic Marks, “mutluluk zengin olmakta değil, hayatı zengin yaşamakta yatıyor. Hayatı zengin yaşayabilmek ise enerji ve yaşam sevinci yaratıyor” diyor.



İşte uzmanlara göre yaşamınızı ruhen ve duygusal olarak zenginleştirmenin yolları;



"İNSANLARLA İLETİŞİM HALİNDE OLUN"

Marks, yaşamda en önemli şeyin sosyal ilişkiler olduğunu söyleyerek, insan ilişkilerine yapılan yatırımın en büyük yatırım olduğunu belirtiyor. Marks ayrıca, çok parası olanların kendini toplumun geri kalanından izole ettiğini, en az kazanan yüzde 20 arasında olmasına rağmen sosyal ilişkileri güçlü olanların, en çok kazananlar grubunda yer alan yüzde 20 ile yaşamdan zevk alma oranlarının aynı olduğu vurguluyor.



"SÜREKLİ YENİ ŞEYLER ÖĞRENİN"

“Yaşamınız boyunca hep yeni şeyler öğrenmenin peşinden gitmek hayatınıza anlam ve meşguliyet katacaktır” diyen Marks, okuyup araştırmak ve konulara merakla yaklaşmanın insana her gün bir şey öğrettiğini vurgulayarak, yeni şeyler öğrenmenin mutluluğu artırdığını ve diğer yapmak istedikleriniz için enerji verdiğini söylüyor.



"DAHA FAZLA VERİN"

Mutlu paranın yazarı Elizabeth Dunn ise, son yapılan bir araştırmaya dikkat çekerek, kazancın artmasıyla mutluluğun artmadığını, yılda 80 bin dolar kazananların gelirleri artıkça mutluklarında gözle görülür bir değişiklik olmadığını belirtiyor. Dunn, ayrıca insanı asıl mutlu eden şeyin almak yerine vermek olduğunu ifade ederek, “Zamanınızı ve paranızı vermekten korkmayın en önemli ne yapıyorsanız yapın, yaptığınız şeye kendinizi verin. Para vermek bir yol ama maneviyatınızı bile paylaşmak bir nevi vermektir. ” diyor.



"AKTİF VE FARKINDA OLARAK YAŞAYIN"

Aktif ve farkında olarak yaşamanın da insan yaşamına zenginlik kattığını belirten uzmanlar, düzenli egzersizin insanın yaşam kalitesini artırdığının ispatlandığına dikkati çekerek, “Dünyada ve etrafınızda neler olup bittiğinin farkında olun. Duyduklarınıza dikkatinizi verip yapmanız gereken yapabileceğiniz bir şey varsa yapın” mesajı veriyor.



(DHA)