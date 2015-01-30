Doğa Koleji öğrencileri, teknoloji merkezi Silikon Vadisini keşfetti!

Doğa Koleji Öğrenci Meclisleri, teknolojinin kalbi Silikon Vadisi’ni keşfe çıktı. IBM Innovation Center ve Intel Museum da teknoloji ile ilgili bilgileri birebir yerinde öğrenme fırsatı elde eden geleceğin liderleri; dünyanın en önemli şirketlerden biri olan Google’da üst düzey yöneticilerden girişimcilik, ticaret, üretim ve fikir gibi konularda eğitim aldı.Lise düzeyine indirgenmiş bir üniversite MBA modeli olarak, sadece Doğa Koleji Anadolu Liseleri’nde uygulanan t-MBA, Türkiye’de uluslararası akreditasyona sahip tek k-12 eğitim modeli. t-MBA eğitim modeli kapsamında “Geleceğin Liderleri” olarak yetişen Doğa Koleji öğrencileri, eğitim ve iş hayatına dair deneyimler için Silikon Vadisi’ni keşfe çıktı.“Geleceğin Liderleri”, 20-30 Ocak 2015 tarihleri arasında bu yıl 3’üncüsünü düzenledikleri eğitim ve iş hayatına dair deneyim odaklı büyük teknoloji şirketlerine ev sahipliği yapan Silikon Vadisi’ni yoğun bir program eşliğinde gezdiler. Öğrenciler, San Francisco’da bulunan; Google, IBM Innovation Center ve INTEL Museum’da teknolojik bilgileri, alanlarının uzman isimlerinden öğrenirlerken, Stanford Üniversitesi programı ile de yurtdışında üniversite hayatını deneyimleme fırsatı yakaladılar.Dünya devi şirketlerin araştırma merkezlerinin yer aldığı Silikon Vadisi'nde iş hayatını yerinde deneyimleme fırsatı yakalayan Doğa Koleji öğrencileri, Vadi’de bulunan dünyanın en önemli şirketlerden biri olan Google’ı da ziyaret etti. Öğrenciler buradaki üst düzey yöneticilerden “girişimcilik, ticaret, üretim ve fikir” gibi konulardan oluşan seminerde eğitim aldılar.Google’ın çalışma sistemini yerinde inceleyen Doğa Koleji öğrencileri, buradaki üst düzey işleyiş modellerini öğrendikten sonra iş dünyasındaki eğlenceli ortamı da keşfetti. Çalışanlarla birlikte bina içerisindeki kaydıraklardan kayıp, bisiklet sürerek ve kapsül şeklindeki uyku koltuklarında dinlenerek hayatlarının en farklı deneyimini yaşadılar. Öğrenciler ayrıca Google’ın bahçesinde bulunan ‘Street Wiew’ adlı arabayla da dünya üzerindeki birçok farklı yeri Google Maps üzerinden sanal olarak gezme imkanı buldular.Doğa Koleji öğrencilerinin Google’dan sonraki durakları ise bir başka teknoloji devi olan IBM (International Business Machines) şirketi oldu. IBM 100 yıllık deneyimi ile yenilikçi ürün yaratıcılığı ve pazara sundukları iş çözümleri hakkında bilgiler içeren, öğrencileri de sorularıyla sürece dâhil eden interaktif sunumlarıyla öğrencilere farklı bir deneyim yaşattı. IBM uzmanları tarafından verilen konferansta; insan beyninin teknolojiyle birleşmesiyle birlikte insanlarla bilgisayarlar arasında yeni bir ortaklık sağlayan bilişsel bir sistem olarak, IBM'in “Watson” adlı piyasaya yeni sürülen projesi de öğrencilerle paylaşıldı.Doğa Koleji öğrencileri, IBM ziyaretinin hemen ardından Intel Museum’a giderek teknoloji tarihinin dünü ve bugününü keşfedip, chip üretim süreci hakkında bilgiler alarak bu alanda yaşanan gelişmelere de tanık oldular. Ardından Silikon Vadisi teknoloji üssünü oluşturan, üst düzey yönetici kadroların da yetiştirildiği, dünyada saygınlığıyla bilenen, mükemmel kampüs ortamına sahip Stanford Üniversitesi’ni ziyaret ederek üniversite kampüs hayatını yerinde deneyimlediler.