Doğa Koleji'nden sokak hayvanları için anlamlı proje

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Daha önce HAÇİKO ile Türkiye’nin farklı bölgelerindeki barınaklara 1 ton mama yardımı yapan Doğa Koleji şimdi de sokaktaki canlar için kamu spotuna imza attı.

Ömür Gedik'in kurucusu ve başkanı olduğu HAÇİKO Derneği, Doğa Koleji ile birlikte toplumu sokak hayvanları konusunda bilinçlendirmek amacıyla geçtiğimiz hafta sonu bir kamu spotu çektiler. Sokaktaki canlar için farkındalık yaratacak bu duygusal kısa film için ünlü isimler kamera karşısına geçti.

Anlamlı projenin yönetmenliğini Çakallarla Dans serisi, Aşk Geliyorum Demez, Aşk Tutulması, Arkadaşım Max gibi filmlerin yönetmeni Murat Şeker gönüllü olarak yaptı. Ekranların gözde yakışıklı oyuncusu Barış Kılıç ve sevilen güzel oyuncu İnci Türkay da projede gönüllü olarak yer aldılar. Ayrıca Yetenek Sizsiniz yarışmasının birincisi olan Akıllı Köpek Max ve sokak köpeği "Kızım" da kamu spotunda rol aldı. Kamu spotu kapsamında; sokaklarda yaşam savaşı veren sokak hayvanlarına dikkat çekip, sokaklarda barınacak yerlerinin olmadığı ve yaşamlarını ufak dokunuşlarla değiştirilebileceği anlatılıp, farkındalık yaratmak amaçlanıyor.



