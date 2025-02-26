Dubai çikolatasından sonra TikTok’ta yeni akım: Melek saçlı çikolata
Dubai çikolatasından sonra TikTok'u fetheden heyecan verici yeni bir trend daha ortaya çıktı: Melek saçlı çikolata yani angel hair chocolate. Bu pembe renkli çikolata, fıstık dolgusu ve pişmaniye katmanlarıyla değişik bir lezzet sunuyor.
Son günlerde TikTok'ta viral olan Dubai çikolatasını neredeyse herkes evinde denedi, çikolatanın üretimine geçen işletmelerde sıralar dolu taştı ve yok sattı. Fakat Dubai çikolatasının tahtı yeni bir TikTok akımıyla sallandı.
TikTok - @fabcakesnewcastle
Dubai çikolatasının ardından TikTok'ta yeni bir çılgınlık daha başladı: Melek saçlı çikolata.
TikTok - @izz_chichi
Tatlı tutkunları bu yeni tat deneyimini paylaşmak için #AngelHairChocolate hashtag’ini kullanarak videolar paylaşıyor.
TikTok - @izz_chichi
Melek saçlı çikolata ismini aldığı, pişmaniye gibi ince ince dokunan tatlı dolgusu ile dikkat çekiyor. Fıstık kreması bulunsa da, Melek saçlı çikolatanın tadında daha çok Türk pişmaniyesi, hafif vanilya, nar ve ahududu aromaları öne çıkıyor.
TikTok - @chocotaleofficial