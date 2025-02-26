Dubai çikolatasından sonra TikTok’ta yeni akım: Melek saçlı çikolata

Melek saçlı çikolata ismini aldığı, pişmaniye gibi ince ince dokunan tatlı dolgusu ile dikkat çekiyor. Fıstık kreması bulunsa da, Melek saçlı çikolatanın tadında daha çok Türk pişmaniyesi, hafif vanilya, nar ve ahududu aromaları öne çıkıyor.

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