Dubai çikolatasından sonra TikTok’ta yeni akım: Melek saçlı çikolata

Dubai çikolatasından sonra TikTok'u fetheden heyecan verici yeni bir trend daha ortaya çıktı: Melek saçlı çikolata yani angel hair chocolate. Bu pembe renkli çikolata, fıstık dolgusu ve pişmaniye katmanlarıyla değişik bir lezzet sunuyor.

Elele Online

Elele Online
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Dubai çikolatasından sonra TikTok’ta yeni akım: Melek saçlı çikolata - Resim : 1

Son günlerde TikTok'ta viral olan Dubai çikolatasını neredeyse herkes evinde denedi, çikolatanın üretimine geçen işletmelerde sıralar dolu taştı ve yok sattı. Fakat  Dubai çikolatasının tahtı yeni bir TikTok akımıyla sallandı.  

TikTok  - @fabcakesnewcastle

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Dubai çikolatasından sonra TikTok’ta yeni akım: Melek saçlı çikolata - Resim : 2

Dubai çikolatasının ardından TikTok'ta yeni bir çılgınlık daha başladı: Melek saçlı çikolata.

TikTok  -   @izz_chichi

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Dubai çikolatasından sonra TikTok’ta yeni akım: Melek saçlı çikolata - Resim : 3

Tatlı tutkunları bu yeni tat deneyimini paylaşmak için #AngelHairChocolate hashtag’ini kullanarak videolar paylaşıyor. 

TikTok  -   @izz_chichi

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Dubai çikolatasından sonra TikTok’ta yeni akım: Melek saçlı çikolata - Resim : 4

Melek saçlı çikolata ismini aldığı, pişmaniye gibi ince ince dokunan tatlı dolgusu ile dikkat çekiyor.  Fıstık kreması bulunsa da, Melek saçlı çikolatanın tadında daha çok Türk pişmaniyesi, hafif vanilya, nar ve ahududu aromaları öne çıkıyor.

TikTok  - @chocotaleofficial