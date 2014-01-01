Elele dergisi ve Avon'un Türkiye'nin ilham veren kadınlarını belirlemek amacıyla başlattığı, dokuz kategoride 45 başarılı kadının aday gösterildiği Kadın Ödülleri 2014’ün kazananları belli oldu.
Dün akşam Shangri-La Bosphorus otelde düzenlenen törenle ödüller sahiplerini bulurken, geceye birçok ünlü isim de katıldı.
İşte kazananlar:
Oyuncu: Binnur Kaya
Gazeteci: Ayşe Arman
Yazar: Elif Şafak
Sosyal Sorumluluk: Gülben Ergen
Girişimci: Zeynep Yümlü
Şarkıcı: Sıla
Bilim Kadını: Semahat Demir
Sporcu: Naz Aydemir
Güzel Sanatlar: Ece Yörenç
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