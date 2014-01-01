menu

close

menu

close

menu

close

Elele-Avon Kadın Ödülleri sahiplerini buldu

İşte Türkiye'nin ilham veren kadınları...
Elele dergisi ve Avon'un Türkiye'nin ilham veren kadınlarını belirlemek amacıyla başlattığı, dokuz kategoride 45 başarılı kadının aday gösterildiği Kadın Ödülleri 2014’ün kazananları belli oldu.

Dün akşam Shangri-La Bosphorus otelde düzenlenen törenle ödüller sahiplerini bulurken, geceye birçok ünlü isim de katıldı.

İşte kazananlar:
Oyuncu: Binnur Kaya
Gazeteci: Ayşe Arman
Yazar: Elif Şafak
Sosyal Sorumluluk: Gülben Ergen
Girişimci: Zeynep Yümlü
Şarkıcı: Sıla
Bilim Kadını: Semahat Demir
Sporcu: Naz Aydemir
Güzel Sanatlar: Ece Yörenç

Kırmızı halı ve ödül töreni fotoğrafları için TIKLAYIN
Geceden renkli görüntüler için Instagram'da instagram.com/eleledergisi'ni takip edebilirsiniz.
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu

En çok okunanlar

Son Eklenenler