Elele dergisi sıcacık bir yaz sayısı ile raflardaki yerini aldı. Derginin bu ay kapağında genç ve başarılı oyuncu Aybüke Pusat var.

Pusat’ın harika fotoğrafları eşliğinde, onun hakkında merak ettiğiniz sorulara verdiği cevapları mutlaka okuyun. Çünkü tahmin ettiğinizden çok daha başka bir karakter çıkacak karşınıza... Sezonun son ayında bizi bekleyen rengarenk moda dünyası, indirimden alıp sonbahar ve kış aylarında kullanabileceğimiz alışveriş tüyoları, yaz sonunda cildimiz için uygulamamız gereken bakım önerileri, yeni estetik trendleri de dergide sizi bekleyenler arasında. Ağustos bitmeden seyahat planı yapmak isteyenler için harika bir Midilli rotası da ilginizi çekecek konular arasında. Psikoloji, ilişki ve kişisel gelişim konularıysa her ay olduğu gibi bu ay da Elele’de. Elele dergisinin bu ay okurlarına bir de sürprizi var. Beş farklı kitap yazı daha da keyifli kapatmanız için dergi ile birlikte ücretsiz.



Ağustos sayısını kaçırmayın!