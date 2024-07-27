Hafsanur Sancaktutan kurşun döktürdü!

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Son olarak Ya Çok Seversen dizisinde Kerem Bürsin ile rol alan güzel oyuncu Hafsanur Sancaktutan sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında geliyor.
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Hafsanur Sancaktutan şimdi de kurşun döktürdüğü anları takipçileriyle paylaştı.
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Ünlü oyuncu 'Mağaramdan çıktım' notunu düşerek peş peşe paylaştığı kareleri ile kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
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ORTALIKTA ADAM YOK DEMİŞTİ
Adı son olarak basketbolcu Mahir Ağva ile anılan oyuncu, Aramızda Kalmasın muhabirinin "Hayatınızda biri var mı?" sorusuna "Kimse yok" cevabını vermişti.