Hafsanur Sancaktutan kurşun döktürdü!

Son Yaz, Darmaduman, Ya Çok Seversen gibi dizilerde oyunculuğuyla beğeni toplayan Hafsanur Sancaktutan, sosyal medyasında kurşun döktürdüğü anları paylaştı.

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Hafsanur Sancaktutan kurşun döktürdü! - Resim : 1

Son olarak Ya Çok Seversen dizisinde Kerem Bürsin ile rol alan güzel oyuncu Hafsanur Sancaktutan sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında geliyor.

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Hafsanur Sancaktutan kurşun döktürdü! - Resim : 2

Hafsanur Sancaktutan şimdi de kurşun döktürdüğü anları takipçileriyle paylaştı.

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Hafsanur Sancaktutan kurşun döktürdü! - Resim : 3

Ünlü oyuncu 'Mağaramdan çıktım' notunu düşerek peş peşe paylaştığı kareleri ile kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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Hafsanur Sancaktutan kurşun döktürdü! - Resim : 4

ORTALIKTA ADAM YOK DEMİŞTİ

Adı son olarak basketbolcu Mahir Ağva ile anılan oyuncu, Aramızda Kalmasın muhabirinin "Hayatınızda biri var mı?" sorusuna "Kimse yok" cevabını vermişti.