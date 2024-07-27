Safiye Soyman'ın büyük acısı: Oğlu yaşamını yitirdi

Sanatçı Safiye Soyman'ın büyük acısı... Safiye Soyman'ın uzun yıllardır MS (Multiple Skleroz) hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun Akaröz (47) Burdur'un Ağlasun ilçesinde yaşamını yitirdi. Akaröz, rahatsızlığına iyi geldiği için yaklaşık 3 yıldır yazlarını Yeşilbaşköy köyünde geçiriyordu. Ajanslara yansıyan haberlere göre Harun Akaröz, gece saatlerinde fenalaşıp hastaneye götürüldü. Akaröz, solunum yetmezliğine bağlı şikayet üzerine götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi.

2. Sayfa'nın haberine göre acı haberi alınca yıkılan Soyman, “Ben bu acıya nasıl dayanacağım. Allahım, canım yavrum gitti. Uykusunda öldü. Oğlumun cenazesini almaya gidiyorum. Yavrumu Bodrum’da son yolculuğuna uğurlayacağım" dedi.

BU FOTOĞRAFI VE NOTU PAYLAŞMIŞTI

Safiye Soyman oğlunun doğum gününde bu duygusal notu ve fotoğrafı paylaşmıştı: Bugün canım oğlumun doğum günü🎂 Harun'umun İyi ki varsın, İyi ki benim oğlumsun Allah'ım bana verdiği büyük lütfudur 🤲 Sen İyi ki benim hayatımın anlamısın, yaşama❤️ sevincimsin varlığım kıymetlim her şeyim ömrüm. Doğum günün🥰 kutlu olsun benim canım oğlum seni çok çok seviyorum nice kışlar baharlar yazlar gör inşallah🤲 bayramlar gözümün nuru canımın içi🧿👏