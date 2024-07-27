Anasayfa Magazin Demet Özdemir, annesi ile fotoğrafını paylaştı! "Güzelliği anneden" yorumları yapıldı
Demet Özdemir, annesi ile fotoğrafını paylaştı! "Güzelliği anneden" yorumları yapıldı
Oyuncu Demet Özdemir, sosyal medya hesabından annesi ile fotoğrafını paylaştı. "Güzelliği anneden" yorumları yapıldı.
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Yer aldığı projelerle dünya genelinde büyük bir hayran kitlesine sahip olan Demet Özdemir, sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanıyor.
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Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren başarılı oyuncu Instagram sayfasından annesi ile yeni pozunu yayınladı.
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Anne güzeli notuyla paylaşım yapan oyuncuya "Güzelliği anneden", "İki güzellik", "Annesinin kopyası" yorumları yapıldı.
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