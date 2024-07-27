Demet Özdemir, annesi ile fotoğrafını paylaştı! "Güzelliği anneden" yorumları yapıldı

Oyuncu Demet Özdemir, sosyal medya hesabından annesi ile fotoğrafını paylaştı. "Güzelliği anneden" yorumları yapıldı.

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Demet Özdemir, annesi ile fotoğrafını paylaştı! "Güzelliği anneden" yorumları yapıldı - Resim : 1

Yer aldığı projelerle dünya genelinde büyük bir hayran kitlesine sahip olan Demet Özdemir, sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanıyor. 

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Demet Özdemir, annesi ile fotoğrafını paylaştı! "Güzelliği anneden" yorumları yapıldı - Resim : 2

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren başarılı oyuncu Instagram sayfasından annesi ile yeni pozunu yayınladı. 

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Demet Özdemir, annesi ile fotoğrafını paylaştı! "Güzelliği anneden" yorumları yapıldı - Resim : 3

Anne güzeli notuyla paylaşım yapan oyuncuya  "Güzelliği anneden", "İki güzellik", "Annesinin kopyası" yorumları yapıldı. 

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Demet Özdemir, annesi ile fotoğrafını paylaştı! "Güzelliği anneden" yorumları yapıldı - Resim : 4