Enerjinizi ikiye katlayın!

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Besin takviyeleri ve enerji veren hareketlerle kışa hızlı bir giriş yapın!

Soğuk kış günlerinin negatif enerjisinin kanınızı emmesine izin vermeyin. Besin takviyeleri ve hayatınıza katacağınız enerji veren hareketlerle kışa hızlı bir giriş yapmak mümkün. Uzman tavsiyelerine kulak verin ve yeni mevsimi enerji dolu yaşayın.

Kış mevsiminin olumsuz yanlarının esiri olmamak için harekete geçme vakti geldi. Sabahları erken uyanamama, halsizlik, beslenme şeklini değiştirme, az sıvı tüketme ve tüm bunların beraberinde getirdiği negatif ruh hali, kış depresyonunun başlıca belirtileri olarak karşımıza çıkıyor. Uzmanlar, doğru beslenerek ve biraz hareketlenerek enerji dolu bir kış mevsimine davet ediyor. Diyetisyen Burcu İnce, hem yazdan kalma tatil kilolarından kurtulmak hem de kış mevsimine yenilenmiş bir şekilde merhaba demek için şu önerilerde bulunuyor:



Kahvaltınızı atlamayın!

Tüm gece boyunca süren açlık nedeniyle sabah kan şekeri iyice düşmüş oluyor. Bu yüzden sabah kalktıktan bir saat içinde kahvaltı yapın. Unutmayın ki metabolizma, yemek yendiğinde çalışmaya başlıyor. Kahvaltıda ağır yiyeceklerden oluşan besinler yerine hafif yiyecekleri seçin. Hafif ve sağlıklı yapılan kahvaltı, sindirimi zorlamayacağı ve enerji döngüsünü aktive edeceği için daha zinde bir gün yaşamanızı sağlar. Kahvaltıda tam tahıllı ekmek, peynir, tuzsuz zeytin, yumurta ve dilediğiniz kadar mevsim yeşillikleri tüketebilirsiniz. Yumurta anne sütünden sonra en kaliteli protein kaynağıdır.



Az az ve sık sık beslenin

Öğün sayısını arttırın. Öğünlerinizi 2.5-3 saat arayla yiyin, uzun süre aç kalmayın ve yemeğe birden yüklenmeyin. Çünkü sindirim sisteminin zorlanması sizin de zorlanmanız ve yorulmanız anlamına geliyor. Bu yüzden öğünlerinizde ağır yağlı yemeklerin yerine hafif buğulama veya ızgara tarzı besinleri tercih edin ve mevsimine uygun sebze ve meyveleri tüketmeye dikkat edin.



Mutlaka balık tüketin

Yaklaşan dönemde balık mevsimi başlıyor. Balık, bağışıklığı güçlendiren çok önemli bir besin. İyi bir protein kaynağı olan balık aynı zamanda B grubu vitaminleri, demir, krom, selenyum ve iyot minerali içeriyor. Protein içeriği halsizlik ve yorgunluk şikayetlerine iyi gelmekle birlikte, kas dokusunun artmasını da sağlıyor. B grubu vitaminlerse sinir iletimindeki reaksiyonlarda görev aldığı için enerji metabolizmasını olumlu yönde etkiliyor.



10-12 bardak su için

Havaların soğumaya başladığı bu dönemde su tüketimine dikkat etmek gerekiyor. Bol su içmeniz vücut direncini sağlamada ve toksinlerin atılmasında fayda sağlıyor. Günlük su tüketimini artırmanız bu dönemde değişen hormonal ve çevresel etkilerin vücutta yaratacağı ödemi azaltması açısından önemli. Su tüketimini arttıramıyorsanız bir litre suya 4-5 yaprak taze nane, bir adet dilimli limon katılarak aromatik bir lezzet oluşturulabilir. Böylece aynı zamanda su tüketimini de kontrol etmiş olursunuz.

