Evinizde en kısa sürede dezenfekte etmeniz gereken 7 inanılmaz mikroplu şey

Evimizi temizlemek bazen göz korkutucu olabiliyor. Bazen gönülsüzce tezgahları siliyor ve halıları süpürüyoruz çünkü bunun bizim (ve ailemizin) çıkarına olduğunu biliyoruz. Sonuçta temiz bir ev daha sağlıklı bir evdir. İyi haber şu ki, temiz bir ev sağlamak için hiç bitmeyen arayışınız bazen bunaltıcı olabilir, ancak sizin ve ailenizin elde ettiği faydalar, her hafta bir kova temizlik malzemesi ve dezenfektanla uğraşmanın zorluğundan çok daha ağır basmaktadır. Ancak her şeyde olduğu gibi bunun da seviyeleri vardır ve en bakımlı evlerde bile muhtemelen ihmal edilen bazı yerler vardır. Aşağıdaki 7 önemli (ancak genellikle gözden kaçırılan) noktayı henüz dezenfekte etmiyorsanız, mikropların ve bakterilerin bulunacağı kesin olan bu yerlere odaklanmanın zamanı geldi.

Mutfak Süngerleri ve Bulaşık Havluları

Evet doğru, evinizdeki en mikroplu oda muhtemelen mutfağınızdır. Ve durum daha da kötüleşiyor; araştırmalar bulaşık süngerinizin evinizdeki en mikroplu, en bakteri dolu eşya olduğunu gösterdi. Salmonella gibi bakterilerin üreme alanıdır. Ancak mikrodalga fırın süngerlerinin süngerleri dezenfekte etmede etkisiz olduğu kanıtlandığından, en güvenli seçenek süngerinizi her hafta değiştirmektir. Eğer süngeriniz gün boyu bir tutucunun içinde takılı kalıyorsa, onu da dezenfekte etmeyi unutmayın.

Dezenfeksiyon söz konusu olduğunda, bulaşık havluları süngerlerden daha iyidir çünkü çamaşır suyu veya çamaşır makinenizdeki sanitasyon döngüsü kullanılarak sık sık sterilize edilebilirler. Mikropları kontrol altında tutmak için, kumaş mutfak havlularını iki günde bir yenisiyle değiştirin.

Diş fırçası koyulan kap

Mutfaktan sonra evinizde en çok mikrop bulunan ikinci oda kesinlikle banyodur ve şaşırtıcı bir şekilde diş fırçası kabı en mikroplu eşyalardan biri olduğu kanıtlanmıştır . Bu kapta her türlü mikroorganizma bulunabilir ve diş fırçanızdan tutucuya kolayca aktarılabilir. Bulaşık makinesinde yıkanabilen bir tutucunuz varsa, onu haftada bir kez temizleyin. Diş fırçası tutucunuz bulaşık makinesine dayanacak şekilde tasarlanmadıysa, onu sabun ve sıcak suyla elde iyice yıkayın. Diş fırçası tutucunuzu haftada bir kez dezenfekte edici bir mendille silmek de iyi bir uygulamadır. Diş fırçanızın durumunu merak ediyorsanız, onu her üç ila dört ayda bir, hatta hastaysanız daha erken değiştirmeniz gerekir.

Evcil Hayvan Kaseleri

Uzmanlara göre evcil hayvanınızın mama kabını haftada yalnızca bir kez yıkıyorsanız bu altı gün geç demektir. Köpekler ve kedilerin pek çok sağlıksız alışkanlığı vardır ve suları ve mama kapları, davetsiz ve istenmeyen mikroorganizmaların üreme alanıdır. Günlük öğünlerinizi temiz bir tabaktan yediğiniz ve temiz bir bardaktan içtiğiniz gibi, tüylü arkadaşınız da aynısını yapmalıdır. Doğru, yiyecek ve su kapları her gün iyice yıkanmalı ve sterilize edilmelidir (sadece suyla durulanmak değil). Bu eşyaları bulaşık makinesinde dezenfekte edebilir veya sıcak köpüklü suyla elde yıkayabilirsiniz. Haftada bir kez, bu eşyalar aynı zamanda su ve çamaşır suyu karışımında (her bir kapak dolusu çamaşır suyu için bir galon su) 10-15 dakika süreyle ıslatılmalı, ardından havayla kurutulmalıdır.

Mutfak lavabosu

Mutfak bulaşık süngerinizde gizlenen tüm o pis mikropları ve mikropları hatırlıyor musunuz? Muhtemelen lavabonuzda da yaşıyorlar. Çiğ et ve diğer yiyeceklerden gelen mikropların tümü mutfağınızın ihmal edilen bu alanından geçer. Bu alanı radarınıza alın ve lavabonun altını ve yanlarını haftada bir veya iki kez yıkamak ve dezenfekte etmek için düzenli bir rutin oluşturun.

Ayda en az bir kez, mutfak lavabonuzun giderini ve atıklarını, bir litre su ile bir çay kaşığı çamaşır suyu karışımını hazırlayıp gidere dökerek temizlemelisiniz.

Banyo Bataryası Kolu

Ülke çapındaki banyolarda ortaya çıkan temassız, hareketle etkinleştirilen banyo musluklarını biliyor musunuz? Musluktan istenmeyen mikrop ve bakterilerin toplanmasını önlemek istiyorsanız, bunlar aslında kötü bir fikir değil. Düşündüğünüzde banyo musluğunuzun kirli olması hiç de şaşırtıcı değil: Tuvalete gidiyorsunuz ve şimdi elleriniz kirli. Musluğu kirli ellerle açarsınız ve yıkamayı bitirdikten sonra musluğu temiz ellerle kapatırsınız. Buradaki çelişkiyi görüyor musunuz?

Yapabileceğiniz en iyi şey, hareketle etkinleştirilen bir musluğa yatırım yapmaktır, ancak musluğunuz "eski tarz" ise, onu sık sık temizlemeniz gerekir. Bakterileri uzak tutmak için musluğunuzu her gün bir sprey veya mendille dezenfekte edin. Bu günlük işi daha da kolaylaştırmak için banyo dolabınızda bir paket mendil bulundurmayı deneyin.

Elektronik Uzaktan Kumandalar

Onlara çok sık dokunduğumuz için uzaktan kumandalar ve elektronik cihazlar mikrop ve bakterilerle kaplıdır. Bu öğeleri haftalık olarak mendillerle sterilize etmek ve dezenfekte etmek iyi bir uygulamadır (elektronik parçalara zarar vermemek için önce sıvıyı sıktığınızdan emin olun). Uzaktan kumandaları, bilgisayar klavyelerini, video oyun kumandalarını, dokunmatik ekran yüzeylerini, bilgisayar farelerini, akıllı telefon kapaklarını ve tablet kılıflarını silerek ve gerekirse elektronik cihazlar için özel mendiller kullanarak üslerinizi örtün.

Kollar, Işık Anahtarları ve Kapı Kolları

Rutin ev temizliğinizi yaparken bu küçük yüzeyleri ihmal etmek kolaydır, ancak bunlar, herkes kapıyı açtığında veya ışığı açtığında mikropların evinizden geçmesi için mükemmel yerlerdir. Bu alanları haftalık olarak temizlemek ve sterilize etmek için dezenfekte edici mendiller kullanın. Hepimiz bazen hata yaparız, ancak sizin ve ailenizin mikroplara yem olmasını önlemenin en iyi yolu, kapsamlı bir temizlik rutinine sahip olmak ve buna sadık kalmaktır.