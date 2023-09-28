Her sonbaharda yapmanız gereken 6 ev görevi

Yaz bitmeye başlarken hepimiz işe ve okula dönüyoruz. Ve yazı tatillerde veya ailenizle geçirdiyseniz muhtemelen evinizi en iyi durumda tutmak için fazla zamanınız olmadı. Neyse ki önümüzdeki sezonda her şeyi halletmek için bolca zaman var. İşte her sonbaharda üstesinden gelmeniz gereken 6 ev görevi...

Her Odayı Derinlemesine Temizleyin

Bu yaz çok uzaktaysanız, muhtemelen evinizi istediğiniz kadar temizlemeyi ihmal etmişsinizdir. Yani, boş bir sabah veya öğleden sonranız olduğunda, işe başlayın. Her halıyı süpürün (ve ardından yıkanabilir olanları yıkayın), yerleri paspaslayın ve pervazları temizlemek için bir şerit paspas veya mikrofiber bez kullanın. Küvet ve duşlarınızı dezenfekte etmeyi unutmayın. Pencerelerinizin hem içini hem de dışını silin. Kaydırmalı mobilyalarınız varsa, döşemelerinizi yıkayın veya kuru temizleyin .

Tüm bunlar kulağa bunaltıcı geliyorsa, her gün farklı bir odayı derinlemesine temizleyin; bir hafta içinde işiniz bitecek.

Cihazlarınızı Temizleyin

Fırınınızda en son ne zaman kendi kendini temizleme modunu çalıştırdınız? Eğer hatırlamıyorsanız, bunu yapmanın zamanı gelmiştir. Çamaşır makinenizin ve bulaşık makinenizin temizliği de önemlidir. Cihazınızın kendi kendini temizleme modu yoksa makine temizleme ürünleri kullanmak işinizi halledecektir.

Tüy Tuzağını Vakumlayın

Kurutma makinenizin tüy tutucusunu her kullandığınızda temizleseniz bile, büyük olasılıkla kurutucunuzda hala bir miktar tüy kalmış olabilir. Bu sadece makinenin daha az verimli çalışmasına (ve elektrik faturanızın artmasına) neden olmakla kalmaz, aynı zamanda yangın tehlikesi de oluşturabilir .

Elektrikli süpürgenizin havalandırma deliğine sığacak bir aparatı yoksa kitler oldukça ucuza satın alınabilir. Ayrıca kurutma makinenizin derinlemesine temizlenmesi için evinize gelebilecek profesyonel hizmetler de bulunmaktadır.

Herhangi Bir Filtreyi Değiştirin

Filtrenizi en son ne zaman yenisiyle değiştirdiniz? Klimanızı tüm yaz boyunca yüksek seviyede çalıştırıyorsanız, muhtemelen klimanızı değiştirmeniz gerekir. Eski bir filtre sistemin daha az verimli çalışmasına neden olmakla kalmaz, aynı zamanda ömrünü de kısaltabilir. Neyse ki bu kolay bir düzeltmedir. Havalandırma deliklerini de temizlemeyi unutmayın.

Buzdolabınızdaki su filtresi ve hava temizleme cihazları gibi evinizde kullandığınız diğer filtreleri de değiştirmelisiniz.

Mutfağınızı Düzenleyin

Öncelikle son kullanma tarihi geçmiş yiyecekleri, konserve ürünleri, çeşnileri ve baharatları kontrol edin. Daha sonra değiştirilmesi gereken şeylerin bir listesini yapın.

Yemek kaplarınızı değerlendirmeyi unutmayın. Herhangi biri çatlamışsa ya da üst kısmı oturmuyorsa, yemeğiniz taze kalmayacaktır. Yeni bir sete yatırım yapmanın zamanı gelmiş olabilir.

Garajınızı veya Deponuzu Temizleyin, Düzenleyin

Soğuk günler siz farkına varmadan gelecek. Garaj yolunuza veya caddeye park ettiyseniz, ilk don meydana gelir gelmez arabanızı garaja taşımak zorunda kalabilirsiniz.

Alandaki kutuları, çöpleri temizleyin. Asla kullanmayacağınız eski boya kutularını gözden geçirin. Daha sonra metrekareyi en üst düzeye çıkarmak için yeniden düzenleyin.