Hem MS hastalığına dikkat çekmek hem de hastaların sosyalleşmesi ve yaratıcılıklarını hayata geçirmeleri için Türkiye MS Derneği, Eczacıbaşı İlaç Pazarlama desteği ile ‘objektifiMSensin’ adlı bir sosyal medya platformunu ve Instagram hesabını hayata geçirdi.

MS hastalarının atölye çalışmaları ve çektikleri fotoğraflar 1-15 Haziran tarihleri arasında Kanyon Alışveriş Merkezi P1 Lounge’da sergilenecek.



Toplumda bilinirliği son derece düşük bir merkezi sinir sistemi hastalığı olan MS (Multipl Skleroz) hastalığı ile ilgili kamuoyunda farkındalık yaratmak için Eczacıbaşı İlaç Pazarlama’nın Türkiye MS Derneği ile birlikte hayata geçirdiği objektifiMSensin projesinin detaylarını ve MS hastalığı ile ilgili yaptıkları çalışmaları Eczacıbaşı İlaç Pazarlama’dan Pazarlama ve Satış Direktörü İrem Somer Ünlütokmak ve Uzman Ürün Müdürü Duygu Ay Bezirgan’dan dinledik.







MS alanına ne zaman giriş yaptınız, ekibinizi ve organizasyonunuzu tanıyabilir miyiz?

MS alanına ocak ayında Sanofi Sağlık Ürünleri’nin MS’te ikinci basamak tedavide kullanılan ilacıyla girdik. Eczacıbaşı İlaç Pazarlama bünyesinde, Hastane Ürünleri grubu olarak çok deneyimli bir ekibe sahibiz. Ekibimiz Pazarlama ve Satış Direktörü, Ulusal Satış Müdürü, medikal müdürler, uzman ürün müdürleri ve bölge müdürlerinin liderliğiyle saha ekibinden oluşuyor.



Bu alanda faaliyete başladığınızda gördüğünüz en önemli gelişim alanları nelerdi?

MS, hastaların sosyal yaşamını oldukça etkiliyor. Bu anlamda biz, birçok kuruluşla iş birliği içerisinde, MS farkındalığı yaratmanın ve toplumun her kesimini bilgilendirmenin bir gereklilik olduğunu düşündük. Bu nedenle MS ile ilgili doğru bilgilerin yer alacağı, hastaların yaşadıklarını birbiriyle paylaşabilecekleri, ilgili etkinliklerden haberdar olacakları bir platform oluşturmak, gördüğümüz gelişim alanları arasındaydı.



MS hastalarına yönelik ne yönde projeleriniz var?

MS hastalarında; ataklara dair beklenti anksiyetesi, iş, aile ve ilişki kaygısı ile sosyal çekingenlik başta olmak üzere yaşam kalitesini düşüren pek çok etken var. Bu anlamda hastaların gündelik yaşamdan soyutlanmaması için sanatın gücünden faydalanabilecekleri aktiviteleri destekledik. MS hastaları, Türkiye MS Derneği ve İstanbul Modern iş birliği ile kol kas hareketlerini güçlendirmeye yönelik resim, heykel ve desen atölyelerinde yaratıcılıklarını sergiledikleri bir dizi sanat etkinliğine katıldı. Nisan ayında Mehmet Turgut’tan temel fotoğraf eğitimi aldılar ve Mehmet Turgut ile birlikte fotoğraf çektiler. Hem atölye çalışmalarından çıkan eserler, hem de çekilen fotoğraflar, 1-15 Haziran tarihleri arasında Kanyon Alışveriş Merkezi P1 Lounge’da sergilenecek. Sergi alanında bulunan Türkiye MS Derneği standından hastalığa dair bilgilendirmeler yapılacak ve merak edilen sorular yanıtlanacak. Bu çalışmalar sayesinde sağlık ve sanatı bir potada eriterek, sanatın sağlığa olumlu katkısıyla hastaların sosyalleşmelerini, yaratıcılıklarıyla kendilerini ifade etmelerini ve dünyalarını dışa açmalarını sağlayacağımıza inanıyoruz.



Tüm bu çalışmaları bir arada tutmak ve büyütmek amacıyla, odağımızda bütünüyle MS olduğu için projemizi ‘objektifiMSensin’ olarak belirledik. Hastalara ve topluma doğru bilgileri iletmemizi sağlayan, yapılan ve yapılacak olan etkinlikleri duyurabildiğimiz, uzman görüş ve tavsiyelerine yer verdiğimiz, ‘objektifiMSensin’ sosyal medya platformunu ve Instagram hesabını hayata geçirdik.







MS Nedir?

Multipl Skleroz yani kısaca MS, kişinin bağışıklık sistemindeki bozukluk sonucu beyin ve omurilikte çok sayıda zedelenmelerin oluşmasıyla ortaya çıkan, santral sinir sisteminin (SSS) bir hastalığı. Hastalık, bağışıklık ya da bedenimizin savunma sisteminin, sinir sistemini (beyin, omurilik) zedelemesi ve onu yabancı kabul ederek saldırması ile ortaya çıkıyor. Sebebini tam olarak anlayamadığımız nedenlerle kontrolden çıkan bağışıklık sistemimiz, kendi sinir sistemine saldırabiliyor ve hasarlar oluşturabiliyor.