Elle Dergisi, Head&Shoulders, Edis ve Cedi Osman’ın ev sahipliğinde gerçekleşen ‘Ferahlatan Yaz Partisi’ ünlü isimleri bir araya getirdi.

Edis’in efsane sahne performansı ile renklenen partiye Cedi Osman ve Türkiye Basketbol Federasyonu yetkilileri de katıldı. ‘Kazanmak Kafada Başlar’ mottosu ile gerçekleştirilen gecede Edis’in A Milli Basketbol Takımı Özgüven Sponsoru Head&Shoulders için hazırladığı ‘Efsane Sensin’ şarkısı ile FIBA 2019 Basketbol Dünya Kupası boyunca destek olunacağı açıklandı.



Elle Dergisi, Head&Shoulders iş birliği ile 1 Ağustos Perşembe günü Oligark İstanbul’da ‘Ferahlatan Yaz Partisi’ gerçekleştirdi. Head&Shoulders için yaza damga vuran bir şarkı hazırlayan Edis’in ev sahipliğinde gerçekleşen partiye moda, medya, sanat, spor ve cemiyet hayatından birçok ünlü isim katıldı. Serenay Sarıkaya, Akın Akınözü, Şükrü Özyıldız, Nilperi Şahinkaya, Begüm Berdan, Seda Akman, Tamer Yılmaz, Melih Mahmutoğlu, Furkan Korkmaz, Sertaç Şanlı gibi isimlerin yer aldığı partide Edis, Head&Shoulders için bestelediği ‘Efsane Sensin’ şarkısını seslendirdi. Head&Shoulders’ın ferahlatıcı etkisinden yola çıkarak ferahlık konsepti ile gerçekleştirilen partide, davetliler yazın bunaltan sıcaklarına ferah bir mola verdi. ‘Ferahlatan Yaz Partisi’nde basketbol sahası şeklindeki sahnede Edis ve dansçılar özel bir şova imza attı. ‘Kazanmak Kafada Başlar’ mottosu ile gerçekteşen etkinlikte davetliler, Edis’in şarkıları ardından Zeynep Erbay’ın başarılı DJ performansı ile eğlenceli dakikalar yaşadı.





Edis Görgülü, Cem Başar, Hakan Bahar, Zeynep Üner





Ayten Alpün - Tamer Yılmaz





Şükrü Özyıldız





Akın Akınözü



