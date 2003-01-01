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Feriye Palace’ta Boğaz’a karşı eğlence

İstanbul Life dergisi şehre dönüşü eğlenceli bir partiyle kutladı. Feriye Palace’ta düzenlenen geceye pek çok ünlü isim katıldı.

İstanbul Life dergisinin Blue Lake İstanbul Projesi işbirliğiyle düzenlediği davete Ece Vahapoğlu, Yelda İpekli, Zeynep Mansur, Pınar Aylin, Cenk Eren, Seçkin Piriler, Emre İskeçeli, Jülide Ateş, Cem Belevi, Şebnem Özinal, Mert Vidinli, Cihan Şensözlü, Günsel Ülkü, Oben Budak, Alexander Kokoskeriya, Jale Balcı, Mustafa Seven gibi birçok ünlü isim katıldı. DJ kabininin başına geçen Esin Övet ise çaldığı parçalarla gecenin temposunu yükseltti. Davetliler parti boyunca Feriye Palace’ın nefes kesen manzarasına karşı bol bol fotoğraf çektirip sosyal medyada paylaşmayı ihmal etmedi. Partiye katılanlar ayrıca mekanın executive chef’i Aydın Demir’in lezzetli menüsünden pek çok atıştırmalığı tatma şansı da yakaladı. Parti gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.    

Ece Vahapoğlu-Cihan Alpay

Koray Bilici-Akın Karali-Ahmet Oktar-Emre Ergel

Zeynep Mansur

Seçkin Piriler

Ferhan Kaya Poroy-Cem Belevi-Esin Övet

Şebnem Özinal

Emre İskeceli-Jülide Ateş


Pınar Aylin

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