Gastroseksüel kadın ne sever?

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Sadece çanta ve ayakkabı markalarını bilmek, en iyi makyajı yapmak, iyi giyinmek yetmiyor. Girdiğiniz ortamda ısmarlayacağınız içkiler de, yemeğinizle eşleştireceğiniz şarabı seçebilmek kadar, kimi, ne zaman, nereye davet edeceğinizi bilmek de önemli… Biz de yaza girerken size neşeli birkaç ipucu verelim dedik

Yazı: Mürsel Çavuş



Her şey çok hızlı değişti. Türk kadını en iyi mantıyı açmakla, sarmayı serçe parmağı inceliğinde sarmakla övünürken, birdenbire iş dünyasına atıldı, mutfağa ayırdığı zaman azaldı ve metropol kadını ‘ben yemek yapmayı bilmem ki’ demekle övünür oldu. Kadının bu değişimini şaşkınlıkla izleyen erkekler ise profesyonel hayatta aşçı önlüğünü takmışken, bir adım daha ileri gittiler. Mangal başından alışık olmadığımız kalınlıktaki steak’leri sulu sulu pişirmeye terfi edip, makarna sosları hazırlamaya koyuldular. Hatta mutfak aletleri alışverişi yapmaktan keyif almaya, dost sohbetlerinde birbirlerine ahtapotu nasıl yumuşak pişirebileceklerini anlatmaya başladılar. Bu işteki tuhaflık gitgide büyüyordu. Issız

Adam filmindeki Alper, havuçlu tarçınlı kekiyle resmen Ada’yı kendine aşık etmeyi başarıyordu. Kadınlar kalesine golü yemişti. Çünkü bir alanda ileri gitmeye çalışırken, başka bir alanda geri kalmışlar, mutfaklarını erkeklere kaptırmışlardı.

2000’li yıllarda ‘…seksüel’ kategorisine bir de gastroseksüel eklendi. Böylece erkeklerin mutfak sanatındaki başarısını günlük rutine dahil etmesi tescillendi. Kadınlar da boş

durmadı tabii… Daha sofistike olmanın yolunu, annelerinden, anneannelerinden alamadıkları mutfak eğitiminin acısını aşçılık kurslarında çıkarmaya başladılar. Bu dönem kadınlarının işi iki kat zordu. Zira annelerinin yıllarca uğraşarak edinilmiş el becerilerinin ötesinde başka donanımlara da ihtiyaçları vardı. Mesela ciğer ezmesinin yerini, Marsala şarabı sosuyla yapılan karamelize soğanla servis edilen pate almıştı. İş yemeklerinde ya da baş başa yenen yemeklerde ısmarlanan sekiz course’luk mönülerde, en azından değişik üzüm cinslerinden üretilen şarapların tadına seçim yapacak kadar aşina olmak gerekiyordu ve ‘tatmak’ kavramı yavaş yavaş hayatlarına girdi. Evlerde yemek programları kadar, Vedat Milör, Mehmet Yaşin gibi gurmelerin tavsiyeleri seyredilir oldu. İşte bu uçsuz bucaksız bilgi denizinin ortasında ‘güncel’ kalmak ve hayattan daha çok keyif almak için

yapılacak çok şey var; fiyatları makul ama lezzet bombası mekanları keşfetmek, öğle yemeklerinde pizza ile bir kadeh de şarap yudumlamak, iş çıkışı soluklanırken bir pub’a uğrayıp taze bira içmek… Füzyon mutfağı, row food, slow food, moleküler gastronomi, miksoloji gibi hayatımıza yeni giren kavramları takip etmek, bunlardan yaşam sevinci devşirebilmek… Ampirik bilgilerle ilerlenen bu yolda kafaların karışması normal. Fakat temelde birkaç kuralı bilmek, birkaç ana başlığı öğrenmek gastroseksüel metropol

kadınını epey rahatlatıyor. Erkeklerin kalesine gol atmaya hazır mısınız?



