Fütüristik materyaller, yöntemler ve en önemlisi de hayaller… Ece Özalp’in bu üçünü harmanlayarak yarattığı markası, hem yenilikçi hem de pozitif bir algıya sahip tüm kadınlara hitap ediyor.

Yazı: Ece Üremez

İNSANIN DÜNYA ÜZERİNDE YANSIMASINDAN ALDIĞI İLHAMLA YOLA ÇIKAN BİR TASARIMCI… Ece Özalp kendi adını taşıyan markasını şu sözlerle özetliyor: “Markamın hikayesi aslında benim hikayem, hep hayatı sorgulayan ve hayaller kuran biri olduğum için markam da bu temeller üzerine kurulu. İçsel yolculuğumdaki hayal dünyamın görsele dönüşmüş hali. Bir dünya yaratıp onun karakterlerini giydiriyorum.” Çocukluğundan itibaren kendini ifade etme biçimi olarak tanımladığı mesleğine büyük bir tutkuyla bağlı olan Özalp şöyle devam ediyor yolculuğunu anlatmaya: “Kafamda yarattığım hikayeleri oynatırdım bebeklerime ve ona göre kıyafetler, dekorlar hazırlardım. Ancak modaya başlangıcım uluslararası finans bölümünden mezun olduktan sonra gerçekleşti.” Emin adımlarla yoluna devam eden tasarımcı moda dünyasında tek bir şeyi değiştirebilecek güce sahip olsaydı ne yapardı sorusuna verdiği yanıtla da içinde olduğu sektöre çok farklı açılardan bakabildiğini gösteriyor: “Hızlı modanın getirdiği daha ucuza üretme baskısı yüzünden bazı bölgelerde moda üretimi çok kötü koşulların hakim olduğu bir endüstriye dönüşmüş durumda. Resmen köleliğe varan bu kötü çalışma koşullarını kaldırmak isterdim.” Tasarımcı, Reflection adını verdiği son koleksiyonu ile insanın önce kendi dünyasından başlayarak tüm dünyayı değiştirebileceğine olan umudunun temel inanışlarından birini temsil ettiğini anlatıyor. Ayrıca bu koleksiyon ile ilgili konuşurken düşüncelerin gücüne dikkat çekmek istiyor. Keza ne düşündüğümüzün, içimizde ne taşıdığımızın dünyada karşılığını, yansımasını gördüğümüzü hatırlatmak istiyor. Aslında tüm bu açılardan bakıldığında Ece Özalp kadınının asi bir duruşa sahip olduğunu görmek mümkün. Fütüristik çizgiler ve oldukça net kesimler ise gelecekteki asi gençliğin punk bir versiyonunun sembolü. Markanın tüm tasarımlarına ece.fashion’dan ulaşabilirsiniz. Tasarımcının dünyasına dair geri kalan detayları ise kendisinden dinliyoruz.



İLHAM KAYNAKLARI

Sanattan, fotoğraftan, doğadan, hayatın içindeki bir andan, her şeyden ilham alabiliyorum.

İLK TASARIM

O tasarımı yaparken ne hissettiğimi hatırlıyorum, hangi süreçlerden geçtiğimi, neler düşündüğümü… O dönemin izlerini ve anılarını taşıyor. Geriye dönüp baktığımda o günlerimi hatırlatıyor. İyi hissettiriyor.

YENİ TASARIMA BAŞLARKEN…

İlham alacak şekilde düşünecek vakti ayırıyorum kendime. Üzerimde taşıdığım bütün fikirleri önce ortaya atıyorum, sonra hepsini bir araya getirip büyük resme bakıyorum. Bu benim bir zihin haritası çıkarmamı sağlıyor. Ve oradan bir konsept ortaya çıkıyor. Anlatmak istediğim, yapıp görmek istediğim fikirleri çekip çıkarıyorum.

STİL SAHİBİ KADIN

Hissettiği moda uygun giyinmeyi seven, tarzıyla bu şekilde bir iletişime algısı açık olan kadın.





ECE ÖZALP KADINI

Umutlu, dünyaya karşı pozitif bir bakış açısı ve hayalleri olan, yenilikten korkmayan, rahat, sportif ve şık. Tasarımlarıma ilgi duyan kişileri düşündüğümde ortak noktalarının bu tanımlar olduğunu görüyorum.