Wasa, gluten ve laktoz hassasiyeti olanlar ile glutensiz beslenmeyi tercih edenler için özel reçeteyle glutensiz gevrek üretti.

Wasa, tüketicilerin her öğünde pratik, besleyici ve zengin menüler oluşturmasına fırsat sunacak yeni bir reçeteyle ürettiği glutensiz gevrek ekmeği ile raflardaki yerini aldı.

Wasa glutensiz gevrek ekmek, gluten hassasiyeti bulunan Çölyaklıların yaşam kalitesini artırırken, glutensiz beslenmeyi tercih edenler ve laktoz hassasiyeti olanlar tarafından da tüketilebilecek. Benzersiz lezzetini ve kıtırlığını tam kıvamındaki fırınlanmasından, besleyiciliğini ise pirinç unu, mısır ve patates nişastasından alan Wasa glutensiz gevrek ekmek, 23 dilimlik 275 gramlık paketlerde satışa sunuldu.





