Hayat Su’nun butik çay markası ‘Chado’ ile birlikte geliştirdiği ‘Yeni Hayat Demleme Soğuk Çaylar’ renkli bir davetle tanıtıldı.

Hayat Su’nun tecrübesi ve Chado’nun tüketicilere farklı lezzet deneyimleri yaşatan çay karışımlarının bileşimiyle ortaya çıkan ‘Hayat Demleme Soğuk Çay’ serisinin farklı meyve ve çay içeriğine sahip dört çeşidi tüketiciyle buluştu. ‘Hayat Demleme Soğuk Çay’ serisinin Klein Garten’da yapılan lansmanına cemiyet dünyasının ünlü isimleri katıldı. Alya’nın canlı performans sergilediği lansman partisinde, Tai Tayfun da misafirlere coşku dolu bir gece yaşattı. Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, yeni Hayat Demleme Soğuk Çay’ın dört çeşidini de çok beğendiğini söyleyerek, “Özellikle sıcak yaz günlerinde tüketilebilecek çok farklı ve özellikli bir ürün. Eminim benim gibi lezzet düşkünleri de deneyince çok sevecek” şeklinde konuştu.





Barış Uzer, Selcen Tokgöz, Gökçe Kunt, Pırıl Koralp, İdil Cihangir





Zeynep Nazlı Kayı



