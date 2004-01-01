Gittikçe artan bir kalabalık, gürültü, kirlilik, bitmeyen bir korno sesi... Tüm bu zorluklara bir de trafik ve ulaşım zorluğu eklenince hayat çekilmez oluyor, değil mi? Böyle anlarda güvenlik ve kalite arıyorsanız yardımınıza koşacak bir dost var.

Şehir hayatının enerjik yapısına karşı koyamıyoruz ama yaşattığı sıkıntılarla başa çıkmakta da zorlanıyoruz. Okul ya da iş dönüşü toplu taşıma araçlarını beklerken, yağmurlu havalarda eve dönmeye çalışırken ya da evcil hayvanınızla bir yerden bir yere gitmeye niyetlenip de sizi almak istemeyen araç sahipleriyle karşılaşınca kendinizi çaresiz hissetmiyor musunuz? Böyle zamanlarda size yardım eli uzatan bir alternatifiniz var. Dünyada her gün yaklaşık 15 milyon yolculuk gerçekleştiren Uber, İstanbul ve yaz aylarında Bodrum ile Çeşme’de hem hesaplı hem kaliteli yolculuk yapma imkanı sunuyor. Dokuz kişilik minivan araçların geldiği uberXL, çocuklar için oto güvenlik koltuğu bulunan minivan araçların geldiği uberAİLE ve ticari taksiler, keyifli yolculuklar için şık bir alternatif olabilir. Uber’in araç ve sürücülerini titizlikle seçtiğini bilmek ve hizmet kalitesini sürekli kontrol etmesi güven duygunuzu pekiştiriyor. Ayrıca Uber’in ‘rotamı paylaş’ özelliği sayesinde yakınlarınız yolculuğunuzu baştan sona eş zamanlı olarak takip edebiliyor.







Yalnız değilsiniz

Tüm Uber yolculuklarında yolcu ile sürücü arasında karşılıklı puanlama sistemi var. Uygulama içindeki yardım tuşundan geçmiş yolculuklarınızı görebiliyorsunuz. İstanbul gibi büyük şehirlerde bir yerden bir yere özel araçla gitmek zaman zaman oldukça maliyetli olabiliyor ama Uber’in, uberXL ürünü ile yolculuk için ödemeniz gereken ücreti önceden görebiliyorsunuz. Üstelik hem nakit hem kredi kartı ile ödeme seçeneği var. Ayrıca İstanbul’da popüler olan ve global bir uygulama olmanın avantajından faydalanan uygulama ile, gittiğiniz ülkenin dilini bilmeseniz bile aynı uygulama ve hesabı kullanarak dilediğiniz yere kolayca ulaşabiliyorsunuz.





