Hıdırellez nedir, ne zaman kutlanır? Hıdırellez'de neler yapılır? Hıdırellez ritüelleri

Türk dünyasında kutlanan baharın ve yazın gelmesini simgeleyen mevsimlik bayramlardan biri olan Hıdırellez bayramı, Hızır ve İlyas'ın yeryüzünde buluştukları gün olarak düşünülür ve kutlanır...

Hıdırellez ne zaman?

Türkiye'de Hıdrellez Bayramı 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece kutlanır. Bolluğa kavuşturan, zorluklarda yardımcı olan ve kötüleri cezalandıran Hızır'ın İlyas Peygamber ile bir araya geldikleri günde dileklerin onlar tarafından gerçekleştirileceğine inanılır. Bu yüzden çeşitli Hıdırellez dilekleri için birkaç farklı türde ritüel bulunmaktadır. Bunlardan bazıları; Çanakkale'de akşam vakitlerinde gül ağacının altına fasulye gömülmesidir. Eğer fasulye sabaha kadar yeşerir ise dileğin gerçekleşeceğine inanılır. Bursa'da ise Hıdırellez'de gül ağacının altına para dolu çanta konur ve herkes kendi parasını cüzdanında taşır. Bunun bereket ve bolluk getirdiğine inanılmaktadır.

Hıdırellez bayramında neler yapılır?

Hıdırellez kutlamaları genellikle yeşillik bölgelerde doğa içerisinde yapılır. Baharın gelişi ile kutlanır ve genellikle taze kuzu eti ve kuzu ciğeri yenir. Kuzu eti yiyerek daha sağlıklı olunacağına inanılır. Kırlardan çiçekler ve otlar toplanarak suya atılır ve bu su ile 2 gün boyunca yüz yıkanır. Bu suyun cilde faydalı olacağına inanılır. Yiyecek kaplarının ve para keselerinin ağızları açık bırakılır. Ev, araba isteyen kişiler o gece gül ağacını altına istediklerinin kağıttan bir modelini yaparlarsa Hızır'ın isteklerine yardım edeceğine ve gerçekleştireceğine inanılır. Çimlerde oturulup, ateş yakılır, ateş üstünden atlanır, dualar edilir ve dilek dilenir. Dilekler kırmızı kurdeleler ile bir ağaca sıkıca bağlanır.









Hıdırellez ritüelleri neler?