Intercity Istanbul Park, 3-4-5 Mayıs tarihleri arasında Türkiye’nin en büyük spor festivali Intercity V Weekend Sports’a ev sahipliği yapacak!

Futbol, basketbol, voleybol, tenis ve okçuluk gibi birçok farklı spor dalının yanı sıra yoga, pilates, crossfit gibi dallarla ilgili bilgiler ve deneyimler, aile ve çocuk aktiviteleri sizlerle olacak.Dünyanın en iyi Formula 1 pistlerinden birine sahip olan Intercity Istanbul Park’ta, spor ve kültür festivali bir arada! 3-4-5 Mayıs tarihlerinde, sporun ve sağlıklı yaşamın tüm branşlarına ve konularına değinecek olan festival, ziyaretçilerine keyifli saatler sunmayı amaçlıyor.Bir festival düşünün! İçinde sağlıklı yaşama dair her şey olsun! V Weekend Sports onlardan bir tanesi! Uluslararası ve ulusal katılıma açık, resmi yarışmaların yer alacağı V Weekend Sports’ta, sahne şovları, gösteriler ve spor dalları buluşacak. Ayrıca katılımcılar gün boyu spor deneyim alanlarında zaman geçirebilecek. Dileyenler sporcularla tanışıp, seminer ve workshop’lara katılabilecek. Girişlerin ücretsiz olduğu festivale ulaşmak da ise kolay. Şehrin farklı noktalarından düzenlenen İETT seferleri işinizi kolaylaştıracak.Daha önce zorlu yarışlara sahne olan İstanbul Park’ın parkurunda bu kez aileler yarışıyor. Dilerseniz arkadaşlarınızla grupça katılabileceğiniz koşu yarışı, sonunda güzel deneyimlerle birlikte hediyeler de kazandırıyor.60 sporcunun mücadele edeceği Intercity eRacing Cup yarışı ziyaretçilere heyecanlı anlar yaşatıyor.Heyecan dolu yarışların dışında ziyaretçiler drone kullanımını deneyimleyebiliyor.Gran Fondo Marmara bisiklet yarışı, 1000 sporcunun katılımı ile gerçekleşiyor. İki gün boyunca iki ayrı yarışın yapılacağı müsabakada ilk gün, 10 tur; ikinci gün 18 tur olarak gerçekleştirilecek.Şanslı olan ziyaretçiler, Intercity Cup yarış araçları ile farklı deneyimler yaşayabiliyor.2013 yılından beri Intercity Istanbul Park’ta motosiklet eğitimlerini, California Superbike School yarış eğitimlerini ve motosiklet pist günlerini gerçekleştiren MotorOn ekibi tarafından düzenlenen ve 5 ayaktan oluşan motosiklet şampiyonasının ilk ayak yarışı burada olacak.Spor festivali boyunca bunları es geçmeyin!• Gün boyu spor deneyim alanları• Sağlıklı yaşam seminerleri• Spor workshopları• Sporcu sohbetleri• Spor bursu veren okulların tanıtımları• Sağlık ve fitness kulüpleri• Outdoor ve doğa sporları• Spor ekipmanları, giyim ve aksesuarlarıİlandır