"Gala Modern” 12 Aralık Cumartesi akşamı gerçekleşti.

İstanbul Modern’in eğitim programlarını destekleyerek çocuk ve gençlerin eğitimine olanak yaratmak amacıyla düzenlenen “Gala Modern” 12 Aralık Cumartesi akşamı gerçekleşti. Ana sponsorluğunu Eren Holding'in üstlendiği geceye iş, sanat ve cemiyet hayatından birçok önemli isim katıldı.



Sunuculuğunu, gönüllü olarak Rana Erkan Tabanca’nın üstlendiği “Gala Modern” gecesinde, Halit Ergenç İstanbul Modern’in YOK OLMADAN (Doğa ve Sürdürülebilirlik Üzerine Bir Sergi) başlıklı yeni sergisine paralel düzenlenecek eğitim programlarına destek arayışına katkıda bulundu.







Geceye Eren Holding adına Ahmet-Gülseren-Elif ve Cem Eren katıldı. Davetliler arasında Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Barış Arduç, Serkan Çayoğlu, Berk Oktay, Özgür Ozan gibi isimler dikkat çekti.



“Gala Modern” gecesinde gerçekleşen destek yarışında, Nuri Bilge Ceylan, Adnan Çoker, William Kentridge, Sıtkı Kösemen, Nuri Kuzucan, Kemal Önsoy, Ardan Özmenoğlu, Adrián Villar Rojas, TUNCA, Ziya Tacir, Richard Wentworth, Pae White ve Autoban’ın (Seyhan Özdemir Sarper, Sefer Çağlar) İstanbul Modern’in eğitim projelerine destek olmak için hazırladıkları özel çalışmalar da sanat severlerle buluştu.







