İş yerinizin, ruh sağlığınıza değer verdiğini nasıl anlarsınız?

Toksik bir çalışma kültürü, insanları ellerinden gelenin en iyisini yapmaktan caydırabilir ve performansı etkileyebilir. Sağlıklı bir iş gücü her zaman daha üretken, katılımcı ve dirençlidir. Bu nedenle amaç ve hedeflere ulaşırken çalışanların ruh sağlığına gereken önemi vermek pozitif bir çalışma kültürü için önemlidir. İş yerinizin ruh sağlığına değer verdiğini gösteren bazı işaretleri fark etmelisiniz.

Sağlıklı işyeri hakkında daha fazla bilgi edinmek için Psikiyatri ve Klinik Psikoloji Danışmanı Dr. Rahul Rai Kakkar bazı önerilerde bulundu.

İŞ YERİNDE RUH SAĞLIĞI SORUNLARI

İşle ilgili stres herkesi rahatsız edebilir. Yüksek iş yükü, hedeflere ulaşma baskısı ve uzun çalışma saatleri, zihinsel sağlığı etkileyen strese yol açabilir. Sağlıksız bir çalışma ortamının yol açabileceği diğer bazı sağlık sorunları şunlardır:

1. Tükenmişlik

Uzman, yoğun strese ve bitkinliğe uzun süre maruz kalmanın, duygusal tükenme ve düşük performansla karakterize olan tükenmişlikle sonuçlanabileceğini söylüyor.

2. Anksiyete ve depresyon

Toksik bir çalışma kültürü veya destek eksikliği gibi işyeri faktörleri, kaygı ve depresyon gelişimine neden olabilir.

3. İş yeri zorbalığı

Bazı insanlar işyerinde taciz veya zorbalığın kurbanı olurlar. Bunun kişinin ruh sağlığı üzerinde ciddi etkileri olabilir.

4. İzolasyon ve yalnızlık

Meslektaşlardan kopmuş veya çalışma topluluğundan dışlanmış hissetmek, yalnızlık ve izolasyon duygularına yol açabilir.

5. Belirsiz iş güvenliği

İşini kaybetme korkusu veya istikrarsız istihdam koşulları da bazı insanlarda endişe ve strese neden olabilir.

6. İş-yaşam dengesi eksikliği

Kişisel ve profesyonel yaşamı dengelemek, genel zihinsel refahı etkileyerek zorlayıcı hale gelir.

İŞ YERİNDE RUH SAĞLIĞI NEDEN ÖNEMLİ?

Yönetimin çalışanların ruh sağlığına öncelik vermesi çok önemlidir. Dr. Kakkar, ruh sağlığına odaklanmanın olumlu bir çalışma kültürü geliştirdiğini, devamsızlığı azalttığını ve iş tatminini artırdığını söylüyor. Yönetim, akıl sağlığıyla ilgili endişeleri ele alarak çalışanlarının esenliğini önemsediğini gösterir. Bu da morali ve sadakati artırır, elde tutma oranlarının iyileşmesine ve daha az işten ayrılmaya yol açar. Ayrıca, ruh sağlığı girişimlerine yatırım yapmak tükenmişliği, stresle ilgili sorunları ve olası çatışmaları önlemeye yardımcı olarak daha uyumlu ve gelişen bir iş yeri yaratabilir.

İŞ YERİNİZİN RUH SAĞLIĞINA ÖNEM VERDİĞİNİ GÖSTEREN İŞARETLER

1. Açık iletişimi teşvik eder



Yönetim, çalışanların damgalanma veya olumsuz sonuçlardan korkmadan ruh sağlığını tartışabilecekleri bir ortamı teşvik eder.

2. Akıl sağlığı kaynakları sunar

Ofis, çalışanların zihinsel sağlıklarını yönetmelerine yardımcı olmak için danışmanlık, destek grupları veya atölyelere erişim sağlar.

3. Esnek çalışma düzenlemeleri

Uzman, ofisin bireysel ihtiyaçları karşılayan ve iş-yaşam dengesini destekleyen esnek programlara ve uzaktan çalışma seçeneklerine izin verilebileceğini söylüyor.

4. Çalışma molalarını teşvik eder

Tükenmeyi önlemek ve üretkenliği artırmak için düzenli molalar teşvik edilir. Ancak bu, her zaman çay veya sigara içmeyi dışarıda yapabileceğiniz anlamına gelmez.

5. Başarıları ve çabaları tanır

Çalışanların başarıları yönetim tarafından takdir edilmektedir. Bu, özgüvenlerini ve motivasyonlarını artırmaya yardımcı olur.

6. Ayrımcılık karşıtı politikalar

Ofisin, ruh sağlığı koşullarına dayalı ayrımcılığa karşı, güvenli ve kapsayıcı bir ortam sağlayan net politikaları vardır.

7. Akıl sağlığı eğitimi

Yönetim, bilinçlendirmek ve zihinsel sağlık sorunlarıyla karşılaşan meslektaşları desteklemek için personeli becerilerle donatmak için eğitim sağlar.

8. Çalışan yardım programları

Dr. Kakkar, ofisin, çalışanlara sıkıntılı zamanlarda gizli destek ve kaynak sağlamak için bu tür programlar sunduğunu söylüyor.