Uzaktan çalışmak bundan yıllar öncesine kadar fikir olarak dahi çok uzak geliyordu. Ancak seneler geçtikçe, teknoloji ile içli dışlı olmaya başladık ve iş yapmanın fiziksel ofis gerektirmediğinin farkına vardık. Yeteneğe uygun olarak yeni iş dalları ortaya çıktı, haliyle bu doğrultuda da freelance tabiri doğdu. Peki Sadeceon nedir ve Sadeceon freelance bunun neresindedir?

Sadeceon freelance çalışanların mesleklerini icra ettiği ve bunu zaman yönetimi ile iş planı doğrultusunda gerçekleştirenlerin yer aldığı bir website.



Grafik & tasarımdan video & animasyona, online pazarlamadan yazı & çeviriye, ödev & tezden hediyelere, programlama & teknolojiden müzik & sese kadar toplamda 11 kategori üzerinden hizmet veren freelancerlar bu sitede buluşuyor. İster yazar olun, ister tasarımcı, ister yazılımcı, ister kahve falı bakan biri veya bir bilim dalında uzman.



Kadın–erkek fark etmeksizin özgürce iş yapabileceğiniz Sadeceon freelance hizmeti ile yeteneğinizi konuşturabileceğiniz, portfolyonuza yeni çalışmalar katabileceğiniz, ek gelir kazanabileceğiniz ve hizmete ihtiyacı olan alıcılara ve markalara ulaşabileceğiniz bir freelancer hayatına hazır olun!



Kendi alanınızda çalıştığınız zaman yaratıcılığını aktif eden harika bir yazar mısınız? Veya içinizdeki grafikçi evde kahve içerken mi çalışmak istiyor? Gece kuşusunuz ve web tasarım için geceleri çalışmayı mı tercih ediyorsunuz? Hiç fark etmez! Sadeceon freelance hizmeti sunmak isterseniz günün istediğiniz saatinde, istediğiniz ortamda çalışabilirsiniz. İster tatile çıkmış olun, ister en sevdiğiniz kafede elinizde bilgisayarınız ile çalışın. Özgürlüğünüzü korurken çalışıp gelir elde edeceğiniz freelance dünyasına hoş geldiniz!



Bir Freelancer Gözünden Online Hizmet Vermenin Avantajları

Gün içerisinde köpeğinizi dolaştırabilir, sporunuzu aksatmadan düzenli olarak yapabilir, kahvaltıdan öğle yemeğine kadar istediğiniz saatte istediğiniz öğünü yiyebilir veya hazırlayabilir, evde kedinizle zaman geçirebilir, en sevdiğiniz dizilerin yeni sezonlarını yayınlandığı an izleyebilir, çiçeklerinizi sulayabilir, uzun süredir aklınızda olan kitabı okuma fırsatı bulabilirsiniz. Unutmayın, zamanınız sadece size ait ve bu oyunda kuralları siz koyuyorsunuz!



Sadeceon freelance çalışmayı yarı zamanlı veya tam zamanlı yapabilirsiniz. Tamamen tercih ettiğiniz saatler arası çalışabilir, özgün metodunuzla iş yapabilir ve sunabilirsiniz.



İş ortamı önemli! Fiziksel bir ofise gitme şartınız olmasa dahi çalışmak için alan yaratmak sizi daha da motive edecektir. Yaratıcılığınızı ortaya çıkaracak bir çalışma ortamı yaratabilir, evinizde veya çalışmak için tercih ettiğiniz alanda gönlünüze göre bir ortam oluşturabilirsiniz. Sizden istenen tek şey iş ilanınızda tüm detayları belirtmek ve verdiğiniz hizmete ve sürece dair bilgi vermek üzerine olacaktır. Oluşturduğunuz Sadeceon freelance profili ile iş ilanlarınızı yayınlayabilir, sayfanızı inceleyen alıcılar için bilgilendirici ilan açıklamaları yazabilirsiniz. Unutmayın, sayfanızı inceleyen alıcılar hem size hem de yaptığınız işe dair bilgi sahibi olacaklar, bunun için tarafınıza gönderilen mesajlara mümkün olan en kısa sürede dönüş sağlamayı ve alıcı ile açık iletişim kurmayı unutmayın.



Sadeceon freelance sistemi üzerinde tüm yeteneklerinizi ek gelire çevirebilirsiniz. Bunun için 11 temel kategori altında bulunan uzmanlık dallarını inceleyebilir, size uygun olduğunu düşündüğünüz kategorilere göre iş ilanları girebilirsiniz. Kendinizi sınırlamayın! Bir yandan yazarlık yaparken öbür yandan grafikçi yönünüzü de canlandırabilirsiniz. Sadece iş odaklı düşünmeyin. Çünkü Sadeceon üzerinde bilgi birikiminize göre online dersler dahi verebilirsiniz! Siz iyisi mi önce kategorileri ve alt dalları inceleyin, sonrasında yapabileceğiniz tüm işler için teker teker ilan oluşturun. Sonrasında hizmetinize ihtiyacı olan alıcılar ile bir araya gelin ve etraflıca görüşün. Pandemi dönemine rağmen krizi fırsata çevirebileceğiniz, hayatınızın belki de en özgür ve “iş”i keyifli hale getiren dönemine merhaba deyin!