İyi çay nasıl demlenir? Mutfak sırları ve işinize yarayacak 32 pratik öneri

Mutfakta işinize yarayacak pratik bilgileri Elele arşivinden derledik... İşte sık sık karşılaşabileceğiniz durumlarda denenebilecek pratik yöntemler:

MEYVE - SEBZEYİ TAZE TUTMANIN YOLLARI: Meyve ve sebzeleri ayrı ayrı saklayın; örneğin, elmalar ayrı, havuçlar ayrı... Sakladığınız paketlerin hava geçirmemesine özen gösterin. Buzdolabına koymadan önce yıkamayın, böylece küflenmesi ve kurumasını yavaşlatırsınız.



SÜT ÜRÜNLERİ NASIL SAKLANMALI? Süzme peynir, yoğurt, krema ve sütünüzü aldığınız kabıyla birlikte muhafaza edin. Fakat ürünü kutusundan çıkardıysanız, tekrar kutusuna koymak yerine kabı folyo ile sarın.



MEYVELİ PASTAYA LİMON SUYU: Meyveli pasta yaparken üzerine koyduğunuz meyvelerin kararmaması için meyveleri limonlu suya batırın.



MİDYE TAZE Mİ? Midye, istiridye gibi kabuklu deniz ürünlerinin taze olup olmadıklarını anlamak için elinizle şöyle bir tartın. Midyeleri ne kadar ağırsa o kadar tazedir.



SOSU KESİLEN MAYONEZ: Mayonez hazırlarken eğer sos kesilirse, bir yumurta sarısını 2-3 damla sirke ile çırpın ve yeterli miktarda zeytinyağı ile koyulaştırın. Bu karışımı kesilen sosa çırparak yedirin.



YUMURTALARI FAZLA HAŞLAMAYIN: Katı yumurtayı 10 dakikadan fazla haşlamamaya dikkat edin. Fazla haşlanan yumurtanın sarısı siyahlaşacağı gibi besleyici özelliğini yitirir ve kolay dağılır.



TANE TANE PİLAV İÇİN: Pilavın tane tane olması için, pirincin haşlama suyuna bir-iki damla limon sıkmanız yeterli olur.



ETİ YUMUŞATMAK İÇİN: Sert kırmızı eti yumuşatmak için pişirmeden önce üzerine biraz limon suyu dökün. Böylece et hem yumuşar hem de daha lezzetli olur. Üstelik daha çabuk pişer.



YEMEĞİN FAZLA TUZUNU ALMAK İÇİN: Yemek çok tuzlu olduysa bir adet patatesi soyarak yemeğe atın. Bir süre yemekle kaynasın, patates fazla tuzu emecektir.



SIKIŞMIŞ KAPAK DERT OLMASIN: Kavanoz kapaklarını açmak kabusa dönüşmesin. Sıkışmış metal kavanoz kapağını gevşetmek için sıcak su kullanın. Sıcaklık metalin genleşmesine neden olur ve kapağın daha kolay açılmasını sağlar.



BALIK TAZE Mİ? Sevdiklerinize harika bir balık sofrası kurmak istiyor, ancak balık alırken tazesini seçme konusunda kendinize güvenmiyorsanız, sizin için vereceğimiz pratik bilgilere kulak verin. Taze balık öncelikle renginden anlaşılır. Solgun görünen balık bayattır, pulları dökülmüş olan balık ise alınmamalıdır. Balığın rengi kadar gözlerinin parlak ya da mat oluşu da önemli bir ipucu. Mat gözler balığın bayatladığının işaretiyken, gırtlak kısmının kırmızı olması ise taze olduğunu gösterir.



PATATES PİŞİRMENİN PÜF NOKTASI: Patatesi pişirirken suyuna bir kaşık sirke katın. Hem rengi altın sarısı kalır, hem de tadı daha lezzetli olur.



BİSKÜVİLERİ TAZE TUTMAK İÇİN: Bisküvilerinizi taze tutmak için bisküvi kutusuna koyacağınız 1-2 adet kesme şeker, onların kıtır kıtır kalmalarını sağlar.



DOMATES KABUĞUNU KOLAY SOYMAK: Domates kabuğunun kolayca soyulması için, kaynar suda bir dakika bekletin. Yeşil domatesleri kızartmak için ise domatesleri kızarıncaya kadar güneşli bir odada tutun DOMATES SALÇANIZ EKŞİ İSE: Domates salçanızın içine bir adet havuç rendeleyin. Salçanın ekşiliği azalacaktır.



KIZARTMA KOKULARINA KARŞI: Evde kızartma yaparken kokunun bütün eve yayılmasını önlemek için yağın içine 1-2 dal maydanoz atın.



ET, BALIK VE TAVUĞU TAZE TUTUN: Taze et, balık ve tavuğu kendi paketinde saklayın. Yeniden paketlemek yemeği zararlı bakterilere maruz bırakabilir.



FASULYELERİ KOLAY HAŞLAMAK İÇİN: Fasulyelerin çabuk haşlanması için soğuk suya koyup kaynatın. Tuz ve sirke katmayın, aksi halde kabukları sertleşir, fasulyeler yumuşamaz.



KURTLANAN MERCİMEĞİ AYIRMAK: Kurtlanmış mercimeği iyisinden ayırmak için içi su dolu bir kaba koyun. Kurtlanan mercimek su yüzüne çıkar.



BURAM BURAM ÇİKOLATA SOSU: Çikolata sosunuzun kokusunu daha kuvvetlendirmek için sosu hazırlarken içine bir tutam tuz koyun.



UFALANMAYAN EKMEĞİN SIRRI: Ekmeği dilimlerken ufalanmaması için, bıçağı 2-3 dakika kaynar suda bekletin, kuruladıktan sonra dilimleyin.



ETLERİ ÇABUK PİŞİRMEK İÇİN: Etleri çabuk pişirmek için, bitkisel yağın içinde bir süre bekleterek yumuşatın. Pişirirken suyuna yarım limon sıkın. Pişmek bilmeyen etleri çabuk pişirmek için bir başka yöntem de tencereye bir parça ekmek içi atmak olmalı. Tencereye biraz sirke eklemek de işe yarayacaktır.



AĞIR ET KOKUSUNA KARŞI: Et ve tavuk haşlarken oluşan ağır kokuyu önlemek için, tencerenin içine kabuğu soyulmuş bir soğan atın. Soğan ağır kokuları emecektir.



ETLERİN KURUMASI ÖNLEMEK: Fırında pişirdiğiniz et ve tavuk yemeklerinin kurumaması için, fırının içine su dolu küçük bir kap koyun.



KABARIK KEKİN PÜF NOKTASI: Kekinizin iyice kabarmasını istiyorsanız, malzemelere katmadan önce unu iyice eleyin. Böylece un zerrelerinin arası hava dolar ve kekiniz daha çok kabarır. Ayrıca, hamuru yoğururken suyu azar azar ekleyin. Aksi halde birden eklenen su, hamurun pütürlenmesine sebep olabilir.



HAMURUN TEPSİYE YAPIŞMAMASI İÇİN: Milföy hamurunun tepsiye yapışmasını önlemek için, tepsiyi yağladıktan sonra üzerine galeta unu serpin.



KURABİYELERİNİZ DAĞILMASIN: Kurabiyelerin pişerken dağılmaması için, fırın tepsinizi 10-15 dakika serin bir yerde bekletin.



MİS KOKULU KAHVE: Kahvenizin kokusunun daha belirgin olmasını istiyorsanız, hazırlarken içine çok az miktarda tuz serpin. Yine kahvenin içine atacağınız az miktardaki vanilya harika kokmasını sağlayacaktır.



KABARIK BİR OMLET İÇİN:Kabarık bir omlet yapmak istiyorsanız, bir yemek kaşığı suyun içine bir çay kaşığı mısır unu ekleyin. Hazırladığınız karışımı yumurtaya ilave edin. Böylece kabarık bir omlet yapmış olacaksınız.

TATLI MISIRLAR İÇİN: Mısırları haşlarken daha lezzetli olması için tencereye bir çay kaşığı şeker atın. Ayrıca mısır kabuklarını da yıkayıp ilave edebilirsiniz.

DAHA LEZZETLİ ZEYTİNLER İÇİN: Zeytinlerinize daha değişik bir tat vermek için üzerini geçecek kadar zeytinyağı ilave edin. Biraz kekik ve 2-3 diş sarımsak ekleyip üzerini kapatın. Sekiz gün bekletin ve yenilip azalan zeytinlerin yerine yenilerini koyun.



İYİ ÇAY NASIL DEMLENİR?

32. İYİ ÇAY DEMLEMENİN PÜF NOKTALARI: İyi çay demlemenin püf noktaları ise Elele arşivinde şu şekilde yer almış:

• Önce su iyi olmalı. Çay demlenecek suyun asit-baz dengesi nötr olmalı.

• Baz dengesi fazlalık gösterirse, karbonatlı çaya benzeyen, koyu bir çay elde edilir.

• Çay porselen demlikte demlenmeli, alttaki su ısıtılan büyük kap, porselen olursa iyi olur.

• Çayı demlerken, önce ısıtıcıda suyu bir kez kaynatın. Sonra sıcak porselen demliğe, bir bardak çay için bir tatlı kaşığı ölçeğinde kuru çay koyun. Kaynamış sudan üzerine dökün ve demliği su kaynatılan kap ya da semaver üzerine koyun.

• Bazıları, demliğe önce kaynamış suyu koyar ve sonra kuru çayı ekler. Her iki şekil de doğrudur, kişisel tercihtir.

• Türk çayını demlerken 10-15 dakika bekleyin ve demlenen çayı servis edin. Isıtıcıdaki suyu tekrar tekrar kullanmayın. Kaynamış suyu uzun süre bekletir ya da tekrar kaynatırsanız bu sudan demlenen çayın lezzeti bozulur. Su taze olmalı, bir kez kullanılmalı.