Kadınlar en çok babalarına, erkekler ise eşlerine güveniyor

İlk sırada yüzde 89,1’i ile babaya güven yer alırken, ikinci sırada yüzde 86,8 ile eşe güven geliyor. Akrabaya güven yüzde 49,1 ile üçüncü sıraya yerleşirken, komşuya güven yüzde 43 ile dördüncü sırada yer alıyor. Esnafa güven ise yüzde 33,3 ile son sırada yer buluyor. Araştırmanın dikkat çeken bir diğer noktası ise erkeklerin yüzde 93,3 ile en çok eşine güvenirken, kadınların yüzde 88,9 ile en çok babasına güvenmesi.

TÜRK HALKININ GÜVEN SIRALAMASI: İLK SIRADA BABA, SON SIRADA ESNAF

Areda Survey araştırma şirketi, 2021 yılından günümüze kadar her yıl tekrarladığı güven araştırmalarının sonuçlarına göre Türk halkının güven sıralamasını açıkladı.

Araştırma şirketinin gerçekleştirdiği kapsamlı araştırmaya göre, Türk halkının yüzde 89,1 ile en çok babasına güvendiği ortaya çıktı. Babadan sonra ikinci sırada yüzde 86,8 ile en çok eşe güven geliyor. Akrabaya güven yüzde 49,1 ile üçüncü sıraya yerleşiyor. Yüzde 43 ile komşuya güven dördüncü sırada kendine yer bulurken son sırada ise yüzde 33,3 ile esnafa güven geliyor.

ERKEKLER, KADINLARA GÖRE EŞİNE DAHA FAZLA GÜVENİYOR

Araştırma, çarpıcı sonuçları da beraberinde getiriyor. Erkekler en çok eşine güvenirken kadınların en çok babasına güveniyor olması araştırmanın dikkat çekici sonuçlarından.

Her konuda eşine güvenen erkek oranı yüzde 93,3 iken, bu oran kadınlarda yüzde 80,4 düzeyinde. Eşine güven duymayan kadınların oranı yüzde 14,8 iken, erkeklerde bu oran yüzde 2,8 olarak araştırmaya yansıyor.

Araştırmaya katılan kadınlar, yüzde 88,9 oranıyla her konuda en çok babasına güvendiğini ifade ediyor. Bu oranın erkeklerdeki karşılığı ise yüzde 89,2.

Erkekler yüzde 50,9 ile akrabalarına kadınlardan (yüzde 47,3) daha çok güveniyor.

Kadınların yüzde 47,9’u erkeklere oranla (yüzde 38) komşusuna daha çok güveniyor.

Erkekler esnafa yüzde 34,6 oranında güvenirken kadınlar yüzde 32 oranında güvene sahip durumda.

Araştırmanın Metodoloji 2021-2024 yılları arasında -kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile “Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli” kullanılarak- her yıl gerçekleştirilen güven araştırmalarının ortalamaları alınarak hazırlanmıştır.