Lancia Ypsilon

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Çevre dostu, şehir otomobili...

Yazı: Arzu Sözeri

Fotoğraflar: Nurdan Usta



Büyük şehir insanının trafikte çok derdi tasası olur. Trafiği, park sorunu ve yol çalışmaları bitmek bilmez. Lancia Ypsilon bu sorunlarla daha rahat mücadele etmeniz için düşünülmüş bir otomobil. Bir İtalyan tasarımı. Kadınları tavlayacak renk seçeneklerine sahip. Özellikle iki rengin bir arada kullanıldığı Ypsilon’lar çok çekici.

Tam bir şehirli

Bana göre asıl önemli olan, şehir içi kullanım için son derece ideal bir otomobil olması. Dar sokaklarda bile harika manevralar yapabiliyorsunuz. İki aracın yan yana geçemeyeceğini düşündüğünüz sokaklarda bile, bu otomobille yolların size açılması garanti. AVM otoparklarındaki keskin dönüşlerimi tek manevrada yapabilmekse bana sağladığı en büyük rahatlık oldu. Park sorunu otomobilin ölçüsü nedeniyle neredeyse yok gibi. Banka, kuaför, market gibi kısa süreli duraklarda hani otopark girişlerinin önünde küçücük bir yer kalır ya işte o yer Lancia Ypsilon için. Kendi kendine park edebilme özelliği olması da bonusu. Ne havalar attım bu hafta Ypsilon ile bir görseydiniz keşke...



Beş kapı rahatlığı

Ypsilon’un bir özelliği de üç kapılı görünümünün altında sakladığı beş kapısı. Arka kapıların üst bölümünde gömülü olarak yer alan kapı kolları, ona sportif bir görünüm kazandırıyor.



İç tasarım

İç tasarımı da dış görünümü gibi eğlenceli... Ypsilon’da direksiyon üzerinde görmeye alışık olduğumuz gösterge paneli siperli bir alanda komple orta konsolda yer alıyor. Hemen alt kısmında ise müzik sistemi ve klima göstergeleri bulunuyor. Sonrasında vites ve bir boşluk! Boşluk içecekler için düşünülmüş. Direksiyondan tüm gösterge paneline hüküm edebiliyorsunuz. Ki bu kullanırken dikkatinizin dağılmamasını sağlıyor.



