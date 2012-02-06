Yılbaşı gecesi demek özenle hazırlanmış bir sofra, iyi dilekler eşliğinde paylaşılan leziz yemekler demek. Biz de sizin için 5 şeften, 5 farklı reçete kaptık!

MİS KOKULU YENİ YIL KURABİYELERİ

Hazırlayan: Zeynep Dinç/@homemade.is.happiness

Hazırlama süresi: 55-60 dakika

Kaç kişilik: 4-6



MALZEMELER

• 120 gr tuzsuz tereyağı (eritilmiş)

• 1 yumurta sarısı (oda sıcaklığında)

• 1/2 bardak üzüm pekmezi

• 3/4 bardak esmer şeker

• 3 bardak un

• 1 çay kaşığı karbonat

• 1 çay kaşığı kabartma tozu

• 2 çay kaşığı toz zerdeçal

• 1 çay kaşığı toz tarçın

• 1/4 çay kaşığı tuz

• 1/4 çay kaşığı yenibahar (isteğe göre)

• 1/4 çay kaşığı muskat rendesi (isteğe göre)

• 1/4 çay kaşığı toz karanfil (isteğe göre)

• (Bardak ölçüsü: 200 ml)



HAZIRLANIŞI

• Geniş bir kasede şekeri ve eritilmiş tereyağını (ılıklaştıktan sonra) krem kıvamında çırpın. İçine önce pekmezi, sonra yumurta sarısını ekleyip çırpmaya devam edin. Baharatları, unu, kabartma tozu ve karbonatı da ekleyerek hamuru yoğurun. Streç filme sarıp buzdolabında 25-30 dakika dinlendirin. Dolaptan çıkarıp hamuru ikiye bölün. Unlanmış tezgahın üzerinde merdane ile ilk hamuru yarım santimetre kalınlığında açın. İstediğiniz kalıplarla şekiller çıkarın. Pişirme kağıdı koyduğunuz fırın tepsisinin üzerine yerleştirin. Aynı şekilde diğer hamurla ikinci tepsiyi de hazırlayın.

• Fırına vermeden önce kurabiye tepsilerini buzdolabında 5-10 dakika kadar soğutun. Önceden ısıtılmış 175 derecelik fırında 10-12 dakika (rengi kahverengileşinceye kadar) pişirin. Fırından çıkardıktan sonra oda sıcaklığına gelince kurabiyeleri tepsiden alın. İstediğiniz şekilde dekore ederek hediye kutusuna yerleştirin.

Sunum önerileri: Eritilmiş çikolata ile kurabiyelerin üzerine çizgiler yapabilirsiniz. Pratik bir glazür (3 yemek kaşığı pudra şekeri ve yarım limon suyu ile) hazırlayarak üzerine şekerler yapıştırabilirsiniz. Şekil keserken bazı kurabiyelerin ortalarına küçük kalıplarla boşluklar çıkarabilirsiniz. Böylece kurabiyeleri araya krema, reçel, marmelat, çikolata sürerek sandviç gibi kapatabilirsiniz. Ayrıca pudra şekeri serperek sunumlarınızı tamamlayabilirsiniz.



PANCAR ROLL





Hazırlayan: Pelin Bozkurt Bilgiç/@pelinbozkurtbilgic

Hazırlama süresi: 20 dakika

Kaç kişilik: 4



MALZEMELER

• 2 adet pancar

• 1/2 bardak pişmiş kahverengi pirinç

• 1 yemek kaşığı pirinç sirkesi

• 1 tatlı kaşığı bal

• 1 çay kaşığı kişniş tozu

• 1 çay kaşığı kakule tohumu

• Tuz

• 1 adet havuç

• 3-4 pancar yaprağı

• 2 adet salatalık

• 1 tatlı kaşığı zencefil rendesi



HAZIRLANIŞI

• Pancarları mümkün olduğunca ince keskin bir bıçakla dilimleyin ve buharda 4-5 dakika bekletin. Havuç salatalık gibi sebzeleri şeritler halinde doğrayın. Diğer yandan bir su bardağı kepekli pirinci, 1.5 su bardağı su ile birlikte pişirin. Bu noktada içine biraz tuz atın. Pirinci önceden yıkamamalısınız.

• Pirincin nişastası daha sonra yapışkan bir kıvam oluşturmak için gerekli. Pirinç suyunu çektikten sonra içine balı, baharatları, zencefil rendesi ve sirkeyi koyup iyice karıştırın. Bu karıştırma işlemini mümkünse ahşap bir kasenin içinde ve ahşap bir kaşıkla yapın. İyice karıştırdıktan sonra üzerini sıkıca hava almaması için kapatıp soğumaya bırakın. Bambu, katlanabilir bir servis örtüsünün üzerini streçle kapatın ve dikdörtgen şeklinde pancarları üst üste gelecek şekilde dizin.

• Üzerine, pancar yapraklarını ve soğumuş pirinci eşit bir şekilde serpiştirdikten sonra size bakan taraftan iki parmak ileriye, şeritler halinde doğradığınız sebzeleri uzun uzun yerleştirin. Daha sonra çok dikkatli bir şekilde bambu servis örtüsünü kıvırarak ve arada avuçlarınızla sıkıştırıp şekil vererek rulo haline getirin. Yanında soya sosu ile servis edebileceğiniz gibi nar ekşisi de karıştırabilirsiniz.



REZENE KAYIKLARI





Hazırlayan: Hümeyra Aydoğdu Drin/@humeyra_aydogdu

Hazırlama süresi: 60 dakika

Kaç kişilik: 6



MALZEMELER

• Boyutlarına göre 2 veya 3 rezene soğanı

• 1 yemek kaşığı zeytinyağı

• 1 parça deniz tuzu

• 75 gr bulgur

• 150 gr parmesan peyniri

• 200 gr kıyma (vejeteryan kıyma da olabilir)

• Taze öğütülmüş değirmen karabiber

• 1/2 çay kaşığı paprika tozu

• Kekik



HAZIRLANIŞI

• Rezene soğanlarını yıkayın ve ortadan ikiye kesin. Saplarını ise doğramayın. 6 Porsiyon olması için kayık şeklindeki rezene yapraklarını birbirinden ayırın. İç harcı için; rezenenin kalan iç soğanlarını ince ince doğrayın.



• Bir tavada zeytinyağını kızdırın ve ince doğranmış iç soğanları 3-5 dakika kadar kavurun. Bu sırada rezene kayıklarını bir kaç dakika tuzlu suda haşlayın. Bulguru üzerini çok az geçecek kadar su ve az miktarda tuz ilave edip kaynatın.10-15 dakika kendi haline bırakın, kabarsın ve soğusun.



• Parmesanı rendeleyin ve yarısını kavrulmuş rezene soğancıkları ile karıştırın. Bu harca kıymayı ve tatlandırmak için baharatları ekleyin. Tuz, karabiber, paprika ve kekik ile lezzet katabilirsiniz. Ardından bu harcı rezene kayıklarına eşit bir şekilde doldurduktan sonra kalan parmesan peynirini üzerlerine serpiştirin.



• Önceden 180 derece ısıttığınız fırına dayanıklı bir kabın içerisine rezene kayıklarını yerleştirin ve 20-25 dakika kadar pişirin.



Servis önerisi: Domates şişleri, yeşil salata ve ızgara yaptığınız baby havuçlar ile servis yapabilirsiniz.



DEV EKMEK





Hazırlayan: Burak Arpak/Refika’nın Yemek Okulu/@burakarpak

Hazırlama süresi: 75 dakika+9 saat mayalama

Kaç kişilik: 20



MALZEMELER

• 700 gr beyaz un

• 300 gr siyez unu

• 700 ml su

• 400 gr ekşi maya

• 1 çorba kaşığı tuz



HAZIRLANIŞI

• Büyük bir kaseye oda sıcaklığında suyu ekleyin. Üzerine ekşi mayanın tamamını koyup karıştırın ve diğer malzemeleri de ekleyip kasede karıştırın. Ardından hamuru tezgaha alıp yoğurmaya başlayın. Yoğururken ezerek değil havalandırarak yoğurun. Ardından iki elinizin alt kısmından sarkan kısmını tezgaha vurup, elinizde kalan kısmını da önce kendimize doğru çekip ardından ileri doğru, kalan hamurun üzerine bırakın.



• Her 5-6 kaldırıştan sonra da kazıyıcı ile hamuru alttan mutlaka toparlayın. Aksi halde hamur tezgaha yapışır. 10 dakikanın sonunda, hamur pürüzsüzleşip elastik hale gelecektir. Hamuru geniş bir kaseye alıp üzerini nemli bir bezle örtün. Bu şekilde yaklaşık 3 saat bekleyecek ve her yarım saatte bir hamura tur atlatın. Ardından hamuru unlanmış tezgaha alın.



• Elinizle dörtgen olacak şekilde hafifçe bastırarak açın. Bir uzun kenarı ortaya doğru katlayın. Ardından diğer kenarı da onun üzerine gelecek şekilde katlayın ve kısa kenarı önünüze gelecek şekilde hamuru çevirin. Uzak tarafından kendinize doğru hamuru rulo yapın. Ardından kazıyıcı ile kenarlarını altına iterek hamuru düzeltin ve unlu bir beze yerleştirin.



• Hamuru son mayalanması için bu şekilde oda sıcaklığında 5-6 saat veya buzdolabında bir gece bekletin. Mayalanmış hamuru sığ ve düz bir döküm tavaya alın. Tava yoksa geniş bir kek kalıbında, fırın taşında veya fırın tepsisini ters koyup üzerinde de pişirebilirsiniz. Ekmeğin üzerine kar tanesi şekli vermek için bir kalıp kullanabilirsiniz veya kağıttan kesip kendiniz de yapabilirsiniz. Kar tanesi kalıbını hamurun üzerine koyup süzgeçle un serpin.



• 240 derecede altlı üstlü çalışan fırında, alttan ikinci rafa yerleştirin. Ekmeği fırına atınca bir fısfıs ile fırın yüzeyini ıslatın veya ısıya dayanıklı bir kapta fırın daha ısınırken su koyun. 1 saatte tüm sofrayı doyuracak çıtır çıtır pişmiş nefis ekmeğiniz hazır olacak.



YER ELMASI ÇORBASI





Hazırlayan: Şerife Aksoy/@serifeaksoy

Hazırlama süresi: 40 dakika

Kaç kişilik: 4-6



MALZEMELER

• 12 adet kabuklu yer elması

• 12 adet arpacık soğan

• 250 ml manda sütü (tam yağlı süt)

• 250 ml tavuk suyu

• 50 gr tereyağı (sadeyağ)



HAZIRLANIŞI

• Arpacık soğan ve kabukları ile beraber yer elmalarını ikiye bölün. Fırında 200 derecede zeytinyağı koyarak yarım saat pişirin. Ayrı bir tencerede sadeyağ ekleyip biraz daha kavurduktan sonra manda sütünü de ekleyin. Kısık ateşte fırından çıkan soğan ve yer elmalarını ekleyip, yumuşayıncaya kadar pişirin. Piştikten sonra blender’dan geçirip, tavuk suyunu, tuz ve karabiberi ekleyip lezzetlendirin.



• Üzerine iki farklı servis önerisi ile sunum yapabilirsiniz. Bunlardan ilki yufka kıtırlarının üzerine dükkah baharatı ya da trüflü tuz ve manda köpüğü ile servis. İkincisi ise; yer elması gibi kök sebze çorbalarına; bademli kıtırlar çok yakışıyor. Badem, pastırma, kıvırcık maydanozu sadeyağda soteleyip, incecik kıyın. Servisten önce çorbanın üzerine koyun. Özellikler yer elmasının topraksı tadına pastırma çok yakışır.



Püf noktası: Yer elması ile yapılan çorbalarda tuz miktarı normalden daha fazla kullanılmalıdır.



Derleyen: SELEN TANYERİ