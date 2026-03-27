Marteniçka ne zaman çıkarılır, ayın kaçında çıkarılır? 2026 marteniçka tarihi

Balkanların binlerce yıllık köklü geleneği Baba Marta (Marta Nine), bugünlerde tüm renkleriyle hayatımızda. 27 Mart 2026 itibarıyla Mart ayının son günlerini yaşarken, bileklerdeki o kırmızı-beyaz iplerin kaderi de doğanın işaretlerine bağlanmış durumda.İşte marteniçka ritüelinin en can alıcı noktaları ve 2026 baharına dair son durum:

Leylekler Geldi mi? (2026 Güncel)

Ritüelin en önemli şartı olan "leylek görme" kısmında bu yıl müjdeli haberler erken geldi.

2026 Mart ayının başından itibaren (özellikle 9 Mart civarı) leylekler Türkiye'ye giriş yapmaya başladı.

Bursa Karacabey'deki meşhur Yaren Leylek, 27 Şubat 2026'da 15. kez balıkçı Adem Amca'ya gelerek baharın resmi olmayan açılışını yaptı.

Mart ortası itibarıyla Doğu Anadolu'daki yuvalarına yerleşen leylek haberleri de gelmeye devam ediyor.

Marteniçka Ne Zaman ve Nasıl Çıkarılır?

Eğer henüz bir leylek görmediyseniz, ritüeli tamamlamak için şu işaretleri takip edebilirsiniz:

Görsel İşaret: Gökyüzünde uçan bir leylek ya da kırlangıç gördüğünüz an marteniçka bilekten çıkarılır.

Doğa İşareti: Eğer kuşları göremediyseniz, çiçek açmış bir meyve ağacı (erik, kiraz, elma) görmeniz de yeterlidir.

Son Mühlet: Geleneksel olarak bu işaretlerin hiçbiriyle karşılaşılmazsa bileklik en geç 31 Mart gecesi çıkarılmalıdır.

Çıkarılan Bileklik Ne Yapılır?

Marteniçka asla çöpe atılmaz; doğaya geri döndürülür:

Dala Bağlamak: En yaygın yöntem, dilek tutarak çiçek açmış bir ağaç dalına bağlamaktır. Bu, ağacın bereketini ve sizin sağlığınızı simgeler.

Taş Altına Koymak: Civarda ağaç yoksa bileklik bir taşın altına saklanır. Bir süre sonra taşın altında karınca veya küçük canlılar birikmişse, o yılın sizin için çok bereketli geçeceğine inanılır.

Toprağa Gömmek: Bazı yörelerde dilek tutularak toprağa gömülmesi de bir tercihtir.





