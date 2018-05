Vitamin deposu maydanoz; her derde deva, şifa kaynağı bir bitki. Sofralarımızdan eksik etmememiz gereken maydanoz yaşam kalitemizi arttırıyor. "Peki, maydanozun faydaları nelerdir?" diyenler için hazırladık…

Başta A vitamini olmak üzere K ve C vitaminlerinin bol miktarda bulunduğu maydanoz aynı zamanda demir, kalsiyum, potasyum gibi vücudumuza faydalı maddeler açısından da oldukça zengin. Sindirim sistemimizden kalbimize, uykusuzluktan eklem ağrılarına kadar her türlü probleme karşı iyileştirici etkisi var. Siz de maydanozun mucizevi etkilerinden nasibinizi almak istemez misiniz? Bakalım bu mucizevi bitki bize ne gibi faydalar sağlıyor.



Organlara güç verir ve hastalıklardan korur!

Maydanozun zengin içeriği organlarımızı kuvvetlendirirken aynı zamanda bizi hastalıklardan da koruyor. Düzenli tükettiğimizde ilk olarak sindirim sistemimiz düzgün çalışmaya başlıyor ve hazımsızlık, kabız gibi sindirim rahatsızlıkları son buluyor. Maydanozun sıklıkla tüketilmesi vücudumuzda virüslere karşı kalkan oluşturmamıza da yardım ediyor. Özellikle içerdiği C vitamini sayesinde hastalıklara karşı savunma mekanizması geliştirmemiz kolaylaşıyor. Aynı zamanda maydanoz yemek kemikleri güçlendiriyor, kan şekerinin düzenlenmesine ve içerdiği demir sayesinde kansızlığın giderilmesine yardım ediyor.



Mide dostudur!

Yeşilin en güzel hallerinden biri olan maydanoz midemizin dostudur. Ağrılar, gaz sancıları, bulantılar... Mideyle ilgili her türlü sorunda kuvvetli aromasıyla kendine hayran bırakan maydanoza başvurabiliriz. Her sabah ağzımıza atacağımız bir dal maydanoz özellikle mide bulantısı ve mide kaynaklı ağız kokusunun önüne geçer. Dayanılmaz mide yanmaları için de yarım çay bardağı maydanoz suyunun veya bir dal maydanozun ilaç etkisi gösterdiğine şahit olabilirsiniz.



Maydonoz cildi güzelleştirir!

Şifa deposu maydanoz, cildimiz için adeta mucizevi bir etkiye sahip. Sivilce ve cilt lekelerinden mustaripseniz ve lekesiz, tertemiz bir cildiniz olsun istiyorsanız, hayatınızdan maydanozu eksik etmemelisiniz. Maydanozun içerdiği çinko ve C vitamini cildi besler. İhtiyaçları karşılanan cilt, kendini onarmaya başlar. Böylece cilt kusurları zamanla azalıp yok olur ve kusursuz görünüme bir adım daha yaklaşırsınız. Maydanozu farklı şekillerde kullanarak istediğiniz etkiyi yakalayabilirsiniz. Taze ve saplarıyla birlikte tüketirseniz kırışık oluşumu yavaşlayacak. Ayrıca maydanoz suyu ile yapacağınız cilt bakımı da hayalini kurduğunuz pürüzsüz cilde sahip olmanızı sağlayacak. Maydanoz suyunu haftada bir gün içerek, içten temizlik yapabilirsiniz. Dıştan müdahale yapmak istiyorsanız her sabah ve akşam düzenli olarak temiz yüzünüze, hazırladığınız maydanoz suyunu pamuk yardımıyla sürebilirsiniz. Bu rutin cildinizin ihtiyacı olan parlaklığı sağlarken aynı zamanda lekelerinde kayboluş süresini hızlandırır.



Bal ve maydanoz ikilisini karıştırarak elde edeceğiniz bakım maskesi ise aktif sivilcelerinizi kurutarak kızarık cilt görünümünden sizi kurtarır. Bu maske için 10 dal maydanozun saplarını kesin ve yapraklarını havanda dövün. İyice ezilen maydanozu bir kaseye alın. Üzerine 1 tatlı kaşığı bal ilave edin. Dilerseniz 2 damla limon ile maskenin sivilceleri kurutucu etkisini arttırabilirsiniz. Tüm malzemeleri kıvam alana dek karıştırın. Daha sonra temiz yüzünüze, göz altları boş kalacak şekilde sürün. Maskeyi 10 dakika beklettikten sonra ılık su ile yıkayın. Düzenli kullanımda etkisini gösterecek olan maskeyi haftada bir kez uygulayabilirsiniz ancak kullandığınız ürünlerden herhangi birine karşı alerjik reaksiyon gösteriyorsanız asla tarifi uygulamayın.



Zayıflamaya yardımcıdır!

Maydanoz ödem atmak ve sağlıklı bir şekilde zayıflamak isteyenler için faydalı bir bitkidir. Sindirim sistemimizi çalıştırıp, bağışıklık sistemimizi kuvvetlendiren bu bitkinin mideyi tok tutması da onu diyet listelerinin vazgeçilmezi yapıyor. Sadece diyet yaparken değil her gün kahvaltıda, ara öğünlerde, salatalarda mutlaka maydanoza yer vermelisiniz. Maydanoz size sağlıklı beslenmenin kapılarını aralayacak lezzetli bir besin. Kısa sürede kilo vermek istiyorsanız maydanoz çayı sizin için etkili bir tarif olacak. Maydanozu saplarıyla birlikte cezvede içme suyu ile kaynatın. Kaynayan çayı süzün ve 10 gün boyunca her sabah kahvaltıdan önce için. Bu çay ödemden kurtulmanıza yardımcı olurken yağ yakıcı özelliği sayesinde kısa sürede kilo vermenizi sağlayacak. Kuvvetli bir idrar söktürücü olan maydanoz çayının aşırı tüketiminden de kaçınmanız gerekiyor. Ayrıca eğer kronik bir hastalığınız, bitki çaylarına veya maydanoza karşı bir hassasiyetiniz varsa doktorunuza danışmadan asla bu çayı tüketmemelisiniz.



Maydanozun besin değeri nedir?

10 dal maydanoz yaklaşık 4 kalori civarındadır. Buna rağmen vitamin ve içerdiği maddeler açısından oldukça zengin bir bitkidir. Düşük kalorili olması sebebiyle zayıflamak ve kilosunu korumak isteyen kişiler için tercih edilmesi gereken maydanoz limon ile tüketildiğinde ise zayıflatıcı etkisini artırmaktadır.



