Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul’un 13’üncü sezonu, 19-22 Mart tarihleri arasında Zorlu Center'da bulunan Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nin (PSM) ev sahipliğinde gerçekleşecek.

Marka ve tasarımcıların Sonbahar/Kış 2019 koleksiyonlarını sergileyecekleri hafta, uluslararası moda takviminin bir parçası olarak bu sezon da gerek Türkiye'de, gerekse dünyada moda profesyonellerinin çekim merkezi olacak.



Mercedes-Benz, her sezon sunduğu moda görsel kampanyasının sloganını Sonbahar/Kış 2019 sezonu için "kendinden daha fazlasın" olarak belirledi. Moda tutkunlarını kendi renkliliğini keşfetmeye ve diğer renklerle birlikte olmaya davet eden kampanya, cesaret verici bir ilhamın gücüne vurgu yapıyor.



Mercedes-Benz, her sezon seçkin davetlilerin buluşma noktası olan lounge alanını, bu sezon da Zorlu PSM içerisinde konumlandırarak özel misafirlerini burada ağırlayacak. Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul’un simgelerinden biri haline gelen Mercedes-Benz Moda Haftası Araçları da her sezon olduğu gibi yine İstanbul sokaklarında moda haftası ruhunu estirecek. Türkiye’nin kültür sanat yaşamının gelişmesine uzun yıllardır destek veren Mercedes-Benz Türk, 2016 yılından bu yana Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nin resmi sponsorluğunu da yürütüyor.